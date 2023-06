Kuba Wojewódzki w związku z Markowską! Zdecydował się wejść na wyższy etap. Zdjęcie mówi wszystko

Kuba Wojewódzki słynie z zamiłowania do pięknych kobiet. Przez lata był w związku z aktorką Anną Muchą, a potem z modelką Renatą Kaczoruk. W zeszłym roku natomiast związał się kolejną kobietą o niesamowitej urodzie, czyli ze znaną z programu "Top Model" Anną Markowską, która jest młodsza od Wojewódzkiego o 30 lat! Ich relacja długo była tajemnicą. Dopiero pod koniec roku modelka potwierdziła, że jest w związku z samozwańczym królem TVN. Markowska spytana została nawet o zaręczyny. - Ja się nie będę oświadczać Kubie, także to jest pytanie do Kuby. Jesteśmy razem, kochamy się, mam nadzieję, że będzie wszystko ok i będziemy się rozwijać - zdradziła w rozmowie z Jastrząb Post partnerka Kuby Wojewódzkiego.

Ostatnio jednak Anny Markowskiej i Kuby Wojewódzkiego nie widywano razem. Pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Okazuje się jednak, że są razem. A przynajmniej byli na ostatnim koncercie Red Hot Chilli Peppers. Wygląda na to, że prezenter TVN postanowił wejść na wyższy etap związku i pokazał piękną dziewczynę całemu światu. Zamieścił bowiem ich wspólne zdjęcie z koncertu, na którym widać, jak obejmuje modelkę. Do tego Kuba Wojewódzki zamieścił dość osobliwy podpis. - Lubię imprezy, na których to nie ja jestem główną atrakcją - napisał w swoim stylu samozwańczy król TVN. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Kuby Wojewódzkiego i Anny Markowskiej.