Wojewódzki wreszcie przyznał, co łączy go z Markowską. Szok! Tego się nie spodziewaliśmy

Wojewódzki i Markowska są parą

Kuba Wojewódzki zamieścił post na Instagramie, który może zastanawiać. Po tym jak ostatnio właściwie potwierdził swój związek z Anną Markowską, publikując wymowne zdjęcie z koncertu, teraz zmienia front. I to dosłownie. Na wspomnianej fotografii obejmuje piękną uczestniczkę programu "Top Model", co potwierdza bliską relację. Teraz niby wprost odpowiada na pytanie: "Jeśli jesteście ciekawi co jest pomiędzy mną a @annamarkowska_official odpowiadam jednym słowem. Wojna". To zastanawiające słowa, zważywszy na fakt, ze na ilustrującej je fotografii oboje są uśmiechnięci, zadowoleni. Czyżby Kuba ponownie zakpił z ciekawskich?

Wojna między Wojewódzkim, a Markowską

Jak się okazuje, i tak, i nie. Związek tych dwojga ma się najwyraźniej całkiem nieźle, a sprzyjająca sytuacja sprawiła, że dziennikarz humorystycznie skwitował relacje z ciemnowłosą pięknością. Para wzięła bowiem udział w wyjątkowym wydarzeniu jakim był D-Day Hel. Z tej okazji miasto Hel na pięć dni zamieniło się w centrum działań wojennych z okresu II wojny światowej. Wyjątkowa inscenizacja przyciągnęła tłumy miłośników historii, wśród których znaleźli się również Kuba i Ania, a między nimi zapanowała na chwilę wojna.