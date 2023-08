Kuba Wojewódzki wreszcie się przyznał, dlaczego nigdy się nie ożenił. Rzucił nowe światło na swoje związki

To się dzieje!

Kuba Wojewódzki jest obecnie w związku ze znacznie młodszą od siebie modelką Anną Markowską, finalistką 7. edycji "Top Model". Wcześniej parę widywano razem, ale żadne z nich nie potwierdziło oficjalnie, co ich łączy. W końcu Markowska zdecydowała się na ten krok, a wkrótce potem zaczęły krążyć pogłoski o rozstaniu celebrytów. Te jednak zdementował sam dziennikarz za pomocą jednego zdjęcia.

Czy jest szansa na dłuższą relację? Wojewódzki ma już na karku sześćdziesiątkę, jednak nie w głowie mu statkowanie się. W jednym z wywiadów stwierdził wręcz że jest permanentnym singlem z wyboru. Wyjaśnił też, dlaczego tak zdecydował: "Jestem permanentnym singlem z wyboru. Nie dlatego, że ciągle źle wybieram, tylko dlatego, że ten rodzaj singielstwa daje ci niezwykłe walory swobody - życiowej, obyczajowej. Ja dzisiaj jestem tu, a za dwa dni mogę być na drugim końcu świata. I to upaja, do tego człowiek się przyzwyczaja" - przyznał w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. Po czym dodał: "Ja nie jestem długodystansowcem, ale to też ma swoje plusy. Pewnie ma też minusy, ale te minusy nie przykrywają nam plusów". Te słowa wyjaśniają, dlaczego dziennikarz często zmienia partnerki i nie angażuje się w długie relacje.

Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki łączony był z wieloma pięknościami. Najdłuższą relację miał z Anną Muchą, na całkiem długo zatrzymał się u boku pięknej Renaty Kaczoruk, Głośno było również o jego romansach z Olgą Bołądź, Natalią Lesz i Katarzyną Sowińską.

