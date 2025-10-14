Katarzyna Wajda na premierze z nowym ukochanym

We wtorkowy wieczór odbyła się premiera filmu "Seks dla opornych". W Złotych Tarasach zaroiło się od gwiazd show-biznesu. Na ściance pojawiła się również Katarzyna Wajda (39 l.). Aktorce towarzyszył kolega z planu serialu "Odwilż", Bartłomiej Kotschedoff (37 l.). Niedawno okazało się, że łączy ich coś więcej niż tylko praca. W minionym tygodniu podczas spotkania prasowego trzeciego sezonu produkcji HBO, aktorska para pozowała do zdjęć trzymając się za ręce.

Również tym razem zakochani nie kryli się ze swoim uczuciem. Katarzyna Wajda niemal rozkwitała u boku nowego ukochanego, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Zakochani nie szczędzili sobie również czułych gestów. Co ciekawe, w serialu "Odwilż" ich bohaterowie (Katarzyna Zawieja i Krzysztof Trepa) wybitnie mają się ku sobie.

Kilka dni temu osoba z otoczenia aktorki w rozmowie z portalem Pudelek zdradziła, że Wajda i Kotschedoff spotykają się od kilku miesięcy.

Podczas premiery serialu "Odwilż" nie opuszczali siebie na krok, trzymali się też za ręce. Są bardzo zakochani. W serialu grają zresztą policjantów, między którymi rozwija się relacja. Już w czerwcu byli widziani razem i też okazywali sobie uczucia - przekazał informator.

Katarzyna Wajda: Rozwód po szesnastu latach

Katarzyna Wajda oficjalnie nadal jest w związku małżeńskim z Mateuszem Wajdą - operatorem filmowym i producentem. Para doczekała się trzech synów. Niedawno okazało się, że po szesnastu latach ich małżeństwo przeszło do historii. To aktorka miała złożyć papiery rozwodowe.

Pierwsza rozprawa ma odbyć się w listopadzie. Sprawa toczy się w warszawskim Sądzie Okręgowym. Obecnie sąd oczekuje na zwrot akt z sądu apelacyjnego, gdzie rozpoznawany jest środek zaskarżenia decyzji sądu okręgowego.

Toczy się postępowanie rozwodowe w tutejszym sądzie. Jest w sprawie wyznaczony termin - 17 listopada tego roku - przekazała w rozmowie z Plejadą rzeczniczka prasowa do spraw rodzinnych, Wioletta Iwańczuk.

