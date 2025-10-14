Jakub Żulczyk: Sukcesy i kontrowersje

Jakub Żulczyk (42 l.) to jeden z najbardziej popularnych oraz kontrowersyjnych pisarzy w Polsce. Zadebiutował niemal dwadzieścia lat temu dobrze przyjętą książką "Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości". Na zyskanie większej rozpoznawalności musiał trochę poczekać. Sławę przyniosła mi książka "Ślepnąć od świateł" z 2014 roku, która cztery lata później doczekała się ekranizacji. Serial odniósł ogromny sukces. Na początku 2025 roku premierę miał kolejny serial na podstawie jego powieści, "Wzgórze psów".

Poczytny autor nie boi się wzbudzać kontrowersji. Jakub Żulczyk jest również dziennikarzem i scenarzystą. Współtworzył scenariusze do popularnych seriali, takich jak "BrzydUla", "Belfer", "Warszawianka", "Informacja zwrotna" oraz do adaptacji własnych powieści. Kilka lat temu głośno było o wytoczonym mu procesie ws. znieważenia Andrzeja Dudy, którego nazwał "debilem". Sprawa wywołała debatę o wolności słowa w Polsce. Ostatecznie Sąd Najwyższy uznał, że Jakub Żulczyk nie popełnił przestępstwa, a jego czyn ma znikomą szkodliwość społeczną.

Jakub Żulczyk z nową partnerką. "Moja najlepsza osoba"

Żulczyk nie unika kontrowersji, a jego wypowiedzi często wywołują spore poruszenie. Jednocześnie pisarz rzadko wypowiada się na tematy prywatne. Przez wiele lat związany był z krytyczką filmową Adrianą Prodeus. Kilka razy pojawili się razem na branżowych imprezach. Związek ten przeszedł już do przeszłości.

Pisarz obecnie związany jest z nieco młodszą od siebie Katarzyną Golomską. Przed laty była częścią duetu Lilly Hates Roses. W 2021 roku grupa zmieniła nazwę na Atlvnta, razem z nią również i gatunek muzyczny. Dziś Golomska skupia się na rozwoju solowej kariery. Jest DJ-ką i producentką.

Zakochani spotykają się co najmniej od wiosny tego roku. Niedawno udali się w podróż po Stanach Zjednoczonych. Katarzyna Golomska zamieściła na Instagramie relację z wyjazdu.

Podróż z moją ulubioną osobą na całym świecie przez środkowe i północne wybrzeże Kalifornii, wędrując po północnych górach. Teraz nad jeziorem Tahoe, na granicy z Nevadą, zmierzamy dalej - napisała.

Zakochany pisarz odpisał krótko: "Moja najlepsza osoba".

