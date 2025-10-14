Paweł Deląg strzelił focha na premierze "LARP". "Nie odpowiadały mu miejsca na pokazie..."

Na premierze najnowszej polskiej produkcji nie zabrakło głównych gwiazd filmu – Martyny Byczkowskiej, Filipa Zaręby, Bartłomieja Topy i Edyty Olszówki. Na czerwonym dywanie pojawiło się także wielu znanych gości, którzy – choć nie występują w filmie – chętnie wspierają branżowe wydarzenia i korzystają z okazji, by błysnąć w blasku fleszy.

Wśród nich szczególną uwagę przyciągnął elegancki Paweł Deląg, który na premierę "LARP. Miłość, trolle i inne questy" przyszedł z ukochaną Patrycją Komorowską. Aktor postawił na klasykę, a jego partnerka – na modną zieleń, dzięki czemu razem prezentowali się wyjątkowo stylowo.

Paweł Deląg strzelił focha na premierze?

Jak się jednak okazało, wieczór nie należał do najbardziej udanych. Paweł Deląg z ukochaną pojawili się w Złotych Tarasach z lekkim opóźnieniem. Kiedy po pozowaniu na ściance udali się w stronę sali kinowej, większość miejsc była już zajęta. Najlepsze rzędy zarezerwowano wcześniej dla ekipy filmowej i zaproszonych gości produkcji.

Świadkowie wydarzenia relacjonują, że aktor i jego partnerka przez chwilę rozglądali się nerwowo, próbując znaleźć dogodne miejsca.

Najpierw Paweł z ukochaną nerwowo się rozglądali, dyskutowali z niezadowoleniem. Potem – niechętnie – usiedli w trzecim rzędzie. Ostatecznie jednak skwaszeni opuścili salę, zanim film wystartował. Być może udało im się znaleźć lepsze miejscówki w innej sali

– zdradza nasz informator.

Zamiast seansu – szybkie wyjście w wykonaniu Deląga

Choć sytuacja mogła być zwykłym nieporozumieniem, widzowie obecni na premierze nie kryli zaskoczenia szybkim zniknięciem aktora. Niektórzy żartowali, że Deląg i Komorowska potraktowali wydarzenie bardziej jako okazję do towarzyskiego spotkania niż filmowego seansu.

Czy rzeczywiście para znalazła lepsze miejsca, czy po prostu postanowiła zakończyć wieczór wcześniej – pozostaje to na ten moment tajemnicą.

