Film "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Kordiana Kądzieli 17 października trafi do polskich kin, ale gwiazdy celebrowały uroczystą premierę już kilka dni wcześniej. Na czerwonym dywanie pojawiło się sporo gwiazd. Byli Paweł Deląg z partnerką, nie zabrakło Bartłomieja Topy, Katarzyny Niezgody, no i oczywiście Martyny Byczkowskiej wcielającej się w piękną Helenę czy Edyty Olszówki.

Byczkowska zaskoczyła stylizacją! Była dużo odważniejsza od tych, w których aktorka zazwyczaj się pokazywała.

Byczkowska i Olszówka na czerwonym dywanie

Martyna Byczkowska przyzwyczaiła nas do tego, że na czerwonym dywanie nie stara się zabłysnąć za wszelką cenę. Wybiera proste stylizacje (choć na premierze "1670" zaszalała!), stawia na skromne zestawienia, które stylem często nawiązują do mody sprzed ponad 20 lat. Tym razem jednak postanowiła sięgnąć nie po ulubione połączenie dzwonów i topu czy koszuli, a sukienkę i to w wersji maksi.

Czarna sukienka miała odrobinę bieliźniany charakter i wyglądała na lekko nadszarpniętą. Składała się z kilku warstw i ładnie podkreślała dekolt 29-letniej aktorki. Martyna dodała do niej kabaretki i czarne, matowe buty. Niestety niechcący pokazała fragment cielistej bielizny, jednak tę małą wpadkę widać było dopiero, gdy Byczkowska stanęła bokiem.

Gwiazda filmu "LARP" wyglądała, jakby nie włożyła w stylizowanie się zbyt wiele wysiłku, a efekt osiągnęła od niechcenia, ale i tak przyciągała wzrok.

Podobnie jak Edyta Olszówka, która postawiła na bordową sukienkę z bufiastymi ramionami. 53-letnia gwiazda prezentowała się zjawiskowo, a gdy pojawiła się na czerwonym dywanie, wszystkie spojrzenia powędrowały ku jej butom! Prześwitujące szpileczki idealnie pasowały do kreacji, a Olszówka do tronu, na którym pozowała.

"1670" na premierze "LARP"

Co ciekawe, w filmie "LARP. Miłość, trolle i inne questy" zagrała spora część głównej obsady popularnego serialu "1670". W głównego bohatera - Sergiusza wcielił się Filip Zaręba, w Helenę, do której wzdycha, Martyna Byczkowska. Ta dwójka w drugim sezonie serialu Netfliksa gra rodzeństwo - Stanisława i Anielę. Ich serialowym ojcem jest Jan Paweł, czyli Bartłomiej Topa - tu Louis Lacroix. W "LARP" znalazło się też miejsce dla Andrzeja z "1670", którego doskonale zagrał Andrzej Kłak oraz Michała Balickiego, który w pierwszym sezonie "1670" wcielał się w Stanisława Adamczewskiego.

To nie dziwi, bo przecież za "1670" i "LARP" odpowiada ten sam reżyser Kordian Kądziela.

"1670" - rozmawiamy z Kiryłem Pietruczukiem (Maciej) i Dobromirem Dymeckim (Bogdan) o 2. i 3. sezonie | Wywiady ESKA