Premiera serialu "1670"! Herman w gorsecie, kwiecista Dębska i Byczkowska w białych majtkach

Netflix wie, jak robić show! Premiera "1670" przerodziła się w wielkie widowisko. Organizatorzy zadbali o to, aby klimat imprezy przywoływał atmosferę czasów szlacheckich. Były stroje stylizowane na XVII wiek, dekoracje przypominające dawne dwory i biesiadne stoły pełne tradycyjnych smakołyków. A wszystko to pod hasłem "Dożynki Królewskie 1670". Nie zabrakło największych gwiazd produkcji, ale również osobistości ze świata show-biznesu, które chciały zobaczyć, jak wypadła najnowsza polska produkcja Netflixa.

Tłum gwiazd na premierze serialu "1670"

Serial "1670" od pierwszych zapowiedzi budził ogromne emocje. To satyra historyczna opowiadająca o polskiej szlachcie, pełna humoru, absurdów i celnych komentarzy na temat naszych polskich przywar. Już zwiastun wywołał gorące dyskusje, a teraz widzowie wreszcie mogą obejrzeć pierwsze odcinki.

Na premierze błyszczały gwiazdy związane z projektem, np. Katarzyna Herman, która zachwyciła w eleganckiej stylizacji inspirowanej królewskim dworem, a także Bartłomiej Topa, jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Anna Czartoryska-Niemczycka udowodniła swoją stylizacją z kolei, że potrafi łączyć klasykę z nowoczesnością.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła również Martyna Byczkowska, prywatnie związana z raperem Quebonafide. Jej obecność nie umknęła uwadze fotoreporterów, podobnie jak stylizacja Zofii Ślotały-Haidar, która postawiła na wyrazisty look z modowym pazurem.

Maria Dębska i Julia Pietrucha olśniły publiczność swoimi kreacjami - obie postawiły na kobiecość i lekkość, które idealnie pasowały do wieczornej gali. Nie zabrakło też Michała Sikorskiego, jednego z najciekawszych młodych aktorów, którego występ w "1670" już teraz zbiera pozytywne recenzje.

Wśród zaproszonych pojawiła się także Paulina Koziejowska, która przyciągnęła uwagę mediów swoją klasyczną stylizacją. Cała impreza miała klimat prawdziwego festynu z nutą luksusu, połączenie, które idealnie oddało charakter nowej produkcji Netflixa.

