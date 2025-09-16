Tak wspiera ukochaną! Quebonafide na premierze. Nie chciał, żeby go zauważyli!

Quebonafide znów znalazł się w centrum uwagi. Tym razem nie za sprawą muzyki czy kolejnych biznesowych ruchów, ale życia prywatnego. Popularny raper pojawił się na premierze serialu "1670", w którym zagrała jego ukochana, Martyna Byczkowska. Choć nie pozował na ściance, obecność artysty nie przeszła niezauważona. Mamy zdjęcia!

Premiera nowej produkcji Netflixa "1670" przyciągnęła tłumy aktorów, ludzi z branży filmowej i dziennikarzy. Na premierze obecna była Martyna Byczkowska, młoda, utalentowana aktorka, która zdobywa coraz większe uznanie w świecie kina. Jednak w cieniu błysków fleszy uwagę wielu przykuł również jej ukochany, Quebonafide. Raper, znany z nieoczywistego stylu i tego, że lubi unikać medialnego zgiełku, pojawił się na wydarzeniu, by wspierać ukochaną.

Quebonafide wspiera ukochaną na premierze "1670". Mamy zdjęcia!

Choć artysta nie stanął przed fotoreporterami i nie udzielał wywiadów, jego obecność była wyraźnie zauważalna. Quebo pojawił się tuż przed rozpoczęciem pokazu. Swobodnie przechadzał się po foyer, trzymając w dłoni napój, i prowadził rozmowy z innymi gośćmi wydarzenia, w tym z aktorami grającymi w "1670". Jak donoszą świadkowie, atmosfera była lekka, a muzyk sprawiał wrażenie wyluzowanego i zadowolonego.

Nie da się ukryć, że dla Quebonafide życie osobiste staje się coraz ważniejsze. Po latach intensywnej kariery muzycznej i licznych projektach artystycznych, raper wyraźnie zszedł z pierwszego planu. Od kilku miesięcy konsekwentnie unika mediów, a w jego social mediach nie dzieje się zbyt dużo. Pojawienie się na premierze "1670" pokazuje jednak, że dla Byczkowskiej jest gotów zrobić wyjątek.

Quebonafide szczęśliwie zakochany

W czerwcu potwierdziły się plotki, które od dawna krążyły w sieci - Martyna Byczkowska, obecna partnerka Quebonafide, faktycznie pojawiła się w jego musicalu. Produkcja miała wtedy premierę i od razu wywołała gorącą dyskusję. Raper ujawnił w niej, że zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową, a wielu fanów uznało, że w jednej z piosenek - "Nie życzę ci źle" - uderzył w swoje byłe partnerki. Część internautów wskazuje Natalię Szroeder, inni widzą aluzję do Roksany, obecnej narzeczonej Bedoesa. Sam artysta w rozmowie z Kanałem Zero podkreślił jednak, że dziś patrzy w przyszłość z Martyną, z którą planuje wspólny dom i rodzinę.

