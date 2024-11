Ludzie nie dają spokoju Quebonafide! Musiał skomentować plotki wokół Natalii Szroeder. "Nie ma"

Agnieszka Grochowska wyjeżdża w podróże z dziećmi nawet na 2 miesiące! Co ze szkołą?

Quebonafide i Natalia Szroeder rozstali się dosyć niedawno. Ich związek, zwłaszcza na początku, budził wielkie emocje w sieci. Zdaniem wielu osób, muzycy byli z zupełnie innych światów i do siebie "nie pasowali". Para udowodniła jednak, że świetnie czuje się w swoim towarzystwie. Oboje rozwinęli się artystycznie, jednocześnie zostawiając prywatność za zamkniętymi drzwiami. Niestety, na dłuższą metę ich związek nie wypalił. Miłość się skończyła, artyści się pożegnali. Temat związku Quebo i Szroeder wciąż jednak powraca. Na profilach w mediach społecznościowych rapera o Natalię pyta coraz więcej osób - mimo że mężczyzna ma już nową partnerkę, którą jest aktorka Martyna Byczkowska, znana z serialu "1670". Ostatnio Quebonafide chwalił się finałowym koncertem, który ma się odbyć w połowie marca 2025 roku. Tak się złożyło, że nazwa filmowo-muzycznego wydarzenia - "Północ/Południe" - zbiegła się w nazewnictwie z piosenką Natalii Szroeder o tytule "Północ". W sieci rozpętała się na ten temat tak duża dyskusja, że Quebo musiał w końcu zabrać głos i zrobił to po raz pierwszy od rozstania z wokalistką. Szczegóły poniżej.

Quebonafide ucina spekulacje w sprawie Natalii Szroeder. Musiał powstrzymać spiralę plotek

Na grupie "Jak będzie w Galaktyce?", poświęconej Quebonafide, fani zaczęli zastanawiać się, czy wydarzenie organizowane przez ich idola ma coś wspólnego z Natalią Szroeder. Zbieżność nazw eventu i utworu wokalistki wydawał się im nieprzypadkowy. Jak się jednak okazuje, jest to zbieg okoliczności, co potwierdził raper.

- Czy Natalia Szroeder ma z tym coś wspólnego? - pytał jeden z użytkowników. - Nie ma - odpowiedział osobiście Quebo, widząc, jak wielką spiralę plotek nakręciło to "luźne pytanie".

Kuba Grabowski, bo tak naprawdę nazywa się Quebonafide, często udziela się na wspomnianej grupie. Nikt się chyba jednak nie spodziewał, że i tutaj zabierze głos, zwłaszcza, że to jego pierwsza wypowiedź po rozstaniu ze Szroeder. Cóż, wygląda na to, że na szczegóły fani nie mają co liczyć. Para skutecznie ukrywa powody swojego rozejścia i nic nie zapowiada zmiany w tym zakresie.

