Quebonafide zaskakuje z nową dziewczyną na uroczystej gali. Tego nie robił z Natalią Szroeder!

Bartosz Wojsa
2025-10-10 21:38

Quebonafide przez kilka lat był w związku z Natalią Szroeder, z którą raczej nie pokazywał się zbyt często publicznie. Nie chodzili "po ściankach", nie uczestniczyli wspólnie w komercyjnych wydarzeniach, a ich wspólne zdjęcia rzadko trafiały do sieci. To jednak już przeszłość! Kuba Grabowski, bo tak naprawdę nazywa się raper, z nową dziewczyną śmiało pokazuje się na salonach. Martyna Byczkowska pojawiła się wraz z nim na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Zobaczcie, jak się prezentowali.

Quebonafide i Natalia Szroeder tworzyli udany związek przez ponad pięć lat. Plotki o ich rozstaniu pojawiały się jednak od dłuższego czasu, aż w końcu zostały potwierdzone: zakochani się rozstali, ku zaskoczeniu fanów, którym wydawało się, że idealnie do siebie pasują. Świadczyły o tym chociażby świetne utwory muzyczne, które zarówno raper, jak i uzdolniona wokalistka, wypuścili w świat w czasie trwania ich związku. Niestety, nie przetrwali próby czasu, a Kuba Grabowski szybko znalazł pocieszenie w ramionach młodej aktorki. Martyna Byczkowska, znana z serialu "1670", całkowicie zawróciła mu w głowie. Quebo w Kanale Zero stwierdził nawet, że widzi ją w przyszłości jako swoją żonę.

- Widzę dzieciaczki na pewno, mamy pięknego nowego psa z Martyną i myślę, że to będzie moja małżonka, takie mam przeczucie. I to z nią będziemy sobie budowali coś fajnego - podsumował Quebonafide.

Raper podkreślał, że wspólnie z Byczkowską chcą stworzyć coś trwałego. Nie uciekają też od fleszy i telewizyjnych kamer, o czym świadczy ich udział w Warszawskim Festiwalu Filmowym, który wystartował 10 października 2025 roku. Szczegóły poniżej.

Quebonafide na czerwonym dywanie z Martyną Byczkowską. Dopasowali się kolorami stylizacji

Quebonafide i Martyna Byczkowska pojawili się razem na Warszawskim Festiwalu Filmowym. O ile obecność aktorki na tego typu wydarzeniu nie powinna dziwić, o tyle raper nie przyzwyczaił swoich fanów do udziału w tego typu wydarzeniach. Raczej unikał ścianek czy czerwonych dywanów, gdy był w związku z Natalią Szroeder. Teraz jednak, najprawdopodobniej, postanowił towarzyszyć swojej nowej wybrance i ją wesprzeć w tym ważnym dniu.

Para pojawiła się w pasujących do siebie stylizacjach. Quebonafide dobrał nawet kolor koszuli do tego, co założyła na siebie aktorka z serialu "1670". Królowała czerwień, z której wyłaniały się specyficzne tatuaże rapera. Był to na pewno widok, który przykuł uwagę niejednego uczestnika Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Sonda
Quebonafide i Natalia Szroeder. Pasowali do siebie?
