Natalia Szroeder znów zakochana! Nowy wybranek ZUPEŁNIE nie przypomina Quebonafide

Natalia Szroeder (30 l.) znów zakochana! Po rozstaniu z raperem Quebonafide, które odbiło się szerokim echem w mediach, wokalistka znów otworzyła swoje serce. Paparazzi niedawno zauważyli ją na romantycznym spacerze z mężczyzną. Kim jest nowy mężczyzna w życiu Natalii?

Trudno mieć wątpliwości co do natury relacji Natalia Szroeder z towarszyszem, bo zakochani łapali się za ręce, obejmowali i namiętnie całowali na środku ulicy! Zupełnie nie przejmowali się przechodniami, czy rozpoznawalnością wokalistki. A w końcu mowa to o jednej z najpopularniejszych popowych wokalistek w Polsce oraz jurorce "Must Be The Music. Tylko Muzyka".

Wiemy, kim jest chłopak Natalia Szroeder!

Jak udało nam się ustalić, chłopak Szroeder to fotograf i reżyser, Przemysław Dzienis (41 l.). Co ciekawe - kilka lat temu był on zaręczony z inną polską wokalistką, Moniką Brodką (37 l.). 41-letni artysta ponoć spotyka się z Natalią już od ubiegłego roku, ale dopiero teraz zostali sfotografowani razem. Wygląda więc na to, że to nie przelotny flirt, a prawdziwe uczucie!

Natalię i Przemka połaczyła muzyka. Jakiś czas temu on realizował nowy teledysk dla Natalii i ponoć już wtedy między nimi zaiskrzyło. Jak potoczy się ta historia? Mamy nadzieję, że będzie, jak w bajce!

Zaczęło się od nagrań, teraz spacerki za rączkę

Pewne jest, że Natalia Szroeder i o 11 lat starszy fotograf już nie kryją wzajemnego uczucia. To ważny sygnał dla wszystkich, że sprawa zrobiła się ciut poważniejsza. Teraz czekają nas romantyczne spacery wokalistki i fotografa i publikacja zdjęć w mediach społecznościowych. Co będzie dalej?

Były ukochany Natalii - Quebonafide też już układa sobie życie z kimś innym. Jest związany z aktorką, Martą Byczkowską, gwiazdą hitu Netflixa "1670".

