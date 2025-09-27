Natalia Szroeder znów zakochana! Nowy wybranek ZUPEŁNIE nie przypomina Quebonafide

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-27 15:04

Księżniczka pop - Natalia Szroeder i jedna z największych gwiazd polskiego rapu - Quebonafide (34 l.) rozstali się pod koniec 2023 roku. Choć on "nawijał" o ich wielkiej miłości wygląda na to, że oboje już poszli w swoje strony. On związał się z Martą Byczkowską (29 l.) - gwiazdą hitu Netflixa "1670", a ją właśnie przyłapaliśmy na mieście... z nowym facetem!

Natalia Szroeder (30 l.) znów zakochana! Po rozstaniu z raperem Quebonafide, które odbiło się szerokim echem w mediach, wokalistka znów otworzyła swoje serce. Paparazzi niedawno zauważyli ją na romantycznym spacerze z mężczyzną. Kim jest nowy mężczyzna w życiu Natalii?

Trudno mieć wątpliwości co do natury relacji Natalia Szroeder z towarszyszem, bo zakochani łapali się za ręce, obejmowali i namiętnie całowali na środku ulicy! Zupełnie nie przejmowali się przechodniami, czy rozpoznawalnością wokalistki. A w końcu mowa to o jednej z najpopularniejszych popowych wokalistek w Polsce oraz jurorce "Must Be The Music. Tylko Muzyka". 

Wiemy, kim jest chłopak Natalia Szroeder!

Jak udało nam się ustalić, chłopak Szroeder to fotograf i reżyser, Przemysław Dzienis (41 l.). Co ciekawe - kilka lat temu był on zaręczony z inną polską wokalistką, Moniką Brodką (37 l.). 41-letni artysta ponoć spotyka się z Natalią już od ubiegłego roku, ale dopiero teraz zostali sfotografowani razem. Wygląda więc na to, że to nie przelotny flirt, a prawdziwe uczucie! 

Natalię i Przemka połaczyła muzyka.  Jakiś czas temu on realizował nowy teledysk dla Natalii i ponoć już wtedy między nimi zaiskrzyło. Jak potoczy się ta historia? Mamy nadzieję, że będzie, jak w bajce!

Zaczęło się od nagrań, teraz spacerki za rączkę

Pewne jest, że Natalia Szroeder i o 11 lat starszy fotograf już nie kryją wzajemnego uczucia. To ważny sygnał dla wszystkich, że sprawa zrobiła się ciut poważniejsza. Teraz czekają nas romantyczne spacery wokalistki i fotografa i publikacja zdjęć w mediach społecznościowych. Co będzie dalej? 

Były ukochany Natalii - Quebonafide też już układa sobie życie z kimś innym. Jest związany z aktorką, Martą Byczkowską, gwiazdą hitu Netflixa "1670". 

Zobacz też: Fryzura Marty Nawrockiej w USA wywołała dyskusję. Ekspert nie ma wątpliwości

Natalia Szroeder Księżniczka pop znowu zakochana
21 zdjęć
Sonda
Quebonafide i Natalia Szroeder. Pasowali do siebie?
Super Express Google News
Natalia Szroeder wcale nie jest miłą jurorką. Co sądzi o Eurowizji?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Natalia Szroeder
QUEBONAFIDE