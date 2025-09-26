Fryzura Marty Nawrockiej w USA wywołała dyskusję. Ekspert nie ma wątpliwości

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Marta Nawrocka nie tylko towarzyszyła mężowi w oficjalnych spotkaniach, ale sama stała się jedną z najczęściej komentowanych bohaterek wydarzeń. Gdy para prezydencka odwiedziła Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown i spotkała się z Polonią, to właśnie Pierwsza Dama przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Wybrała klasyczny zestaw w odcieniach czerni i bieli - prostą spódnicę, biały żakiet i minimalistyczne dodatki. Całość uzupełniła prostym uczesaniem: włosy gładko zaczesane, przedziałek na środku i szeroka opaska. Co na temat tego wyboru twierdzą fachowcy?

"Spójny i elegancki efekt"

Komentarza na temat uczesania Marty Nawrockiej udzielił na portalu Plotek.pl Piotr Sierpiński, znany fryzjer gwiazd. rekordzista Guinnessa w przedłużaniu włosów.

Jestem zwolennikiem objętości i długich włosów, dlatego na co dzień wybieram fryzury, które eksponują naturalny ruch i lekkość. Natomiast w tym przypadku muszę podkreślić, że wybór pierwszej damy był bardzo udany. Gładko ułożone włosy, przedziałek na środku i szeroka opaska nie są może rozwiązaniem spektakularnym, ale w połączeniu z całą stylizacją tworzą spójny i elegancki efekt - powiedział stylista gwiazd w rozmowie z Plotkiem.

"Minimalizm nie oznacza nudy"

Ekspert od fryzur największych gwiazd podkreślił, że siłą uczesania jest jego prostota i elegancja.

Tego rodzaju fryzura nie próbuje dominować, tylko stanowi subtelne uzupełnienie klasycznego stroju. Minimalizm w tym wydaniu nie oznacza nudy

- podsumował ekspert.

