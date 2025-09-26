Fryzura Marty Nawrockiej w USA wywołała dyskusję. Ekspert nie ma wątpliwości

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-09-26 18:40

Marta Nawrocka podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych nie ograniczyła się do roli osoby towarzyszącej mężowi. Choć głównym celem podróży były oficjalne obowiązki prezydenckiej pary, to właśnie Pierwsza Dama zwróciła na siebie uwagę mediów. Jej stylizacja i uczesanie stały się jednym z najczęściej komentowanych tematów w relacjach z wizyty. Ekspert od fryzur gwiazd jednoznacznie ocenił tę stylizację pierwszej damy.

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Marta Nawrocka nie tylko towarzyszyła mężowi w oficjalnych spotkaniach, ale sama stała się jedną z najczęściej komentowanych bohaterek wydarzeń. Gdy para prezydencka odwiedziła Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown i spotkała się z Polonią, to właśnie Pierwsza Dama przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Wybrała klasyczny zestaw w odcieniach czerni i bieli - prostą spódnicę, biały żakiet i minimalistyczne dodatki. Całość uzupełniła prostym uczesaniem: włosy gładko zaczesane, przedziałek na środku i szeroka opaska. Co na temat tego wyboru twierdzą fachowcy?

"Spójny i elegancki efekt"

Komentarza na temat uczesania Marty Nawrockiej udzielił na portalu Plotek.pl Piotr Sierpiński, znany fryzjer gwiazd. rekordzista Guinnessa w przedłużaniu włosów.

Jestem zwolennikiem objętości i długich włosów, dlatego na co dzień wybieram fryzury, które eksponują naturalny ruch i lekkość. Natomiast w tym przypadku muszę podkreślić, że wybór pierwszej damy był bardzo udany. Gładko ułożone włosy, przedziałek na środku i szeroka opaska nie są może rozwiązaniem spektakularnym, ale w połączeniu z całą stylizacją tworzą spójny i elegancki efekt

- powiedział stylista gwiazd w rozmowie z Plotkiem.

"Minimalizm nie oznacza nudy"

Ekspert od fryzur największych gwiazd podkreślił, że siłą uczesania jest jego prostota i elegancja.

Tego rodzaju fryzura nie próbuje dominować, tylko stanowi subtelne uzupełnienie klasycznego stroju. Minimalizm w tym wydaniu nie oznacza nudy

- podsumował ekspert.

Zobacz też: Wstrząsająca prawda o śmierci Zbigniewa Wodeckiego! Nieznane fakty o ostatnim tchnieniu mistrza zdradził Uniatowski

Karol Nawrocki z małżonką w USA. Tak przyjęto ich w Doleystown
28 zdjęć
Marta Nawrocka, Izabela Janachowska
23 zdjęcia
Sonda
Czy Marta Nawrocka będzie lepszą pierwszą damą niż Agata Duda?
Super Express Google News
Marta Nawrocka otworzyła festiwal piłki nożnej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
MARTA NAWROCKA