Paweł Deląg z piękną ukochaną u boku. Takie kadry to rzadkość!

W Pawle Delągu w latach 90. kochały się wszystkie Polki. Sam gwiazdor nie unikał romansów. Łączono go z wieloma pięknościami. Media rozpisywały się o jego relacjach m.in. z Marią Seweryn, Patrycją Markowską, Dominiką Kulczyk, Bogną Sworowską czy z Agnieszką Sienkiewicz. Ze związku z aktorką Katarzyną Gajdarską ma syna Pawła. Od 1990 do 1993 roku był związany z aktorką Katarzyną Gajdarską, z którą doczekał się syna Pawła. Z innego, nieformalnego związku ma syna Mikołaja.

Przystojny aktor zdecydowanie nie należy do osób, które chętnie rozpowiadają o swoim życiu prywatnym. Chociaż przed laty dużo mówiło się o jego romansach, to sam Paweł Deląg od kilku lat praktycznie nie porusza tego tematu. Na początku ubiegłego roku często pojawiał się u boku kreatorki mody, Doroty Goldpoint. Prawdopodobnie parę łączyły relacje biznesowe. Serce gwiazdora należy bowiem do kobiety nie związanej z show-biznesem.

Jest nią Patrycja Komorowska. Ich związek wyszedł na jaw za sprawą Beaty Tadli, która w sierpniu 2024 roku opublikowała wspólne zdjęcie zakochanych. Nieco później Deląg sam wrzucił fotografię z ukochaną, czym potwierdził związek. Wybranka aktora jest psychoterapeutką i właścicielką jednej z poradni działających w zakresie zdrowia psychicznego.

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska: Miłość kwitnie!

Paweł Deląg i Patrycja Komorowska spędzają razem każdą wolną chwilę. Zakochani mają już za sobą debiut na ściance, to niezbyt często pojawiają się na branżowych imprezach. Również na Instagramie ich wspólne zdjęcia to rzadki widok. Czasami jednak robią wyjątki. Psychoterapeutka zamieściła niedawno zdjęcie z okazji rocznicy związku. "Happy Anniversary My Love. Jedno z pierwszych naszych zdjęć..." - napisała Patrycja.

Zakochani spędzają majówkę w malowniczym Gdańsku, a relacją z pobytu dzielą się ze swoimi fanami. Oczywiście, w granicy rozsądku! Aktor udostępnił na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje u boku ukochanej. Wystarczy jeden rzut oka, by stwierdzić, że ich miłość rozkwita!

