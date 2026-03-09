Gwiazdy błyszczą na gali Orły 2026! Posągowa Iga Lis, elegancka Anna Seniuk i pozłacana Matylda Giegżno!

Orły 2026: "Dom dobry" z rekordem nominacji

Nagrody Orły to prestiżowe polskie nagrody filmowe, przyznawane corocznie przez Polską Akademię Filmową. Powstały w 1999 roku i często nazywane są "polskimi Oscarami" ze względu na ich znaczenie w branży filmowej. Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce.

Orły przyznawane są w aż dwudziestu kategoriach, m.in. za Najlepszy Film, Najlepszy Reżyser, Najlepszy Aktor i Aktorka, a także za scenariusz, zdjęcia czy muzykę.

W połowie lutego poznaliśmy wszystkich nominowanych. W tym roku najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, otrzymał film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji zdobyły trzy filmy - "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Orły 2026: Tłum gwiazd na uroczystej gali

Ceremonia rozdania 28. Polskich Nagród Filmowych Orły rozpoczęła się wieczorem 9 marca. Zanim poznaliśmy wszystkich laureatów gwiazdy polskiego kina tłumnie stawiły się na czerwonym dywanie. Nie zabrakło eleganckich sukni niczym z Hollywood, ale również i modowych eksperymentów.

Niezwykle elegancko zaprezentowały się wielkie damy polskiego kina, czyli Krystyna Janda, Anna Seniuk czy Magdalena Zawadzka. Klasę pokazały też Agata Turkot, Małgorzata Kożuchowska, Karolina Gruszka, Izabela Kuna, Iga Lis czy Maria Sobocińska.

Nie zabrakło bardziej szalonych stylizacji. Magdalena Różdżka wybrała obszerny garnitur w różowym kolorze z nietypowym wzorem. Katarzyna Herman zabawiła się formą i połączyła krój balowej sukni z nowoczesnością. Z kolei Matylda Giegżno błyszczała niczym pozłacana folia w minisukience o ekstrawaganckim fasonie.

