Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie zgadzają się z jurorami? Tak głosowali w drugim odcinku

"Taniec z Gwiazdami" 18.: Pierwsza para pożegnała się z programem

Osiemnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" rozkręciła się na dobre. W drugim odcinku producenci nie mieli już litości dla uczestników i pierwsza para pożegnała się z programem. W minioną niedzielę z rywalizacji o Kryształową Kulę odpadli Małgorzata Potocka (72 l.) i Mieszko Masłowski (27 l.).

Jednak to nie oni znaleźli się na ostatnim miejscu po głosowaniu jury. Tę pozycję z dziewiętnastoma punktami zajmowała para numer sześć, czyli Natalia "Natsu" Karczmarczyk (29 l.) i Wojciech Kucina (28 l.). Potocka i Masłowski uplasowali się zaledwie oczko wyżej. Z kolei najwięcej punktów (aż 38) zdobyli Magdalena Boczarska (47 l.) i Jacek Jeschke (34 l.). Paulina Gałązka (36 l.) i Michał Bartkiewicz (30 l.), Gamou Fall (34 l.) i Hanna Żudziewicz (34 l.), Emilia Komarnicka (40 l.) i Stefano Terrazzino (46 l.) również zdobyli uznanie jurorów. Każda z par otrzymała po 37 punktów.

"Taniec z Gwiazdami": Jak głosowali widzowie?

Oceny Iwony Pavlović (63 l.), Ewy Kasprzyk (69 l.), Rafała Maseraka (42 l.) i Tomasza Wygody (52 l.) rzadko pokrywają się z głosami widzów. Było to widoczne szczególnie w poprzednim sezonem, gdy Tomasz Karolak (54 l.) otarł się o finał "Tańca z Gwiazdami". Chociaż jurorzy patrzyli na jego taneczne popisy z przymrużeniem oka, to właśnie głosy widzów przepychały go z odcinka na odcinek. Gwiazdor mógł bowiem liczyć na ogromne wsparcie widzów.

W siedemnastej edycji widzowie, tak jak jurorzy, mają swoich ulubieńców. Według informatora portalu Pudelek.pl, kolejny tydzień najwięcej głosów otrzymali Piotr Kędzierski (42 l.) i Magdalena Tarnowska (27 l.), Sebastian Fabijański (38 l.) i Julia Suryś (25 l.) oraz Mateusz Pawłowski (21 l.) i Klaudia Rąba (26 l.). Na kolejnych miejscach znaleźli się też ulubieńcy jurorów, czyli Paulina Gałązka i Gamou Fall.

Czołówka pozostaje bez zmian - na szczycie wciąż są Piotr Kędzierski, Sebastian Fabijański i Mateusz Pawłowski. Coraz większą sympatią widzów cieszą się Paulina Gałązka i Gamou Fall, którzy mocno awansowali w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Nieźle wypadła także Natsu - przekazała osoba związana z produkcją.

