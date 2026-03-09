Są nowe informacje ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Co wykazała sekcja zwłok?

Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki wstrząsnęła środowiskiem aktorskim. Jej bliscy do samego końca mieli nadzieję, że jej poszukiwania zakończą się sukcesem. Niestety, w piątkowy wieczór przekazano wiadomość o odnalezieniu ciała aktorki. Sprawa jej śmierci budzi wiele pytań. Znane są wstępne wyniki sekcji zwłok.

Nie żyje Magdalena Majtyka. Są wstępne wyniki sekcji

Od czwartku trwały poszukiwania Magdaleny Majtyki. Pod koniec tygodnia mąż aktorki, Piotr Bartos, opublikował dramatyczny apel, w którym prosił o pomoc w poszukiwaniach. "Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy" - napisał na Facebooku, dodając dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym kobieta była widziana po raz ostatni.

Niestety, w piątek wieczorem media obiegła wiadomość o odnalezieniu ciała Magdaleny Majtyki. Znajdowało się w lesie w Biskupicach Oławskich (województwo dolnośląskie), niedaleko od porzuconego samochodu aktorki. Sprawę jej tragicznej śmierci bada prokuratura. W poniedziałek została przeprowadzona sekcja zwłok, a popołudniu podano wstępne wyniki.

W rozmowie z "Super Expressem" prokurator Damian Pownuk przekazał, że na razie nie udało się jednoznacznie ustalić, co doprowadziło do śmierci artystki. Wykluczono za to jedną z hipotez i wiadomo już, że do zgonu nie doszło w wyniku urazu.

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że biegli wykluczyli uraz jako przyczynę zgonu - informuje prokurator Damian Pownuk.

Zobacz również: Kim jest mąż Magdaleny Majtyki? Piotr Bartos też jest związany z branżą filmową

Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki. Wykluczono udział osób trzecich

Teraz kluczowe są badania toskykologiczne i histopatologiczne. Jak przekazał nam prokurator Damian Pownuk, na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać nawet dwa miesiące. Na tym etapie śledztwa wstępnie wykluczono, by do śmierci Magdaleny Majtyki przyczyniły się osoby trzecie.

W dalszym ciągu nie mamy śladów, czy też dowodów wskazujących na działania osób trzecich - przekazał prokurator Pownuk.

Prawdopodobnie doszło do tragicznego wypadku. W miniony czwartek odnaleziono samochód zmarłej. Wtedy jednak nie połączono tej sprawy z zaginięciem Magdaleny Majtyki, które zostało zgłoszone kilka godzin później. Pojazd był zamknięty i wszystko wskazywało na to, że pasażerka opuściła go o własnych siłach. Nie udało jej się jednak odnaleźć pomocy.

Zobacz również: Policja dostała zgłoszenie już poprzedniego dnia, teraz komentuje. Auto Magdaleny Majtyki znaleziono wcześniej niż ciało!

