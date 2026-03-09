Nie żyje Magdalena Majtyka. Są wstępne wyniki sekcji

Od czwartku trwały poszukiwania Magdaleny Majtyki. Pod koniec tygodnia mąż aktorki, Piotr Bartos, opublikował dramatyczny apel, w którym prosił o pomoc w poszukiwaniach. "Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy" - napisał na Facebooku, dodając dokładne informacje dotyczące miejsca, w którym kobieta była widziana po raz ostatni.

Niestety, w piątek wieczorem media obiegła wiadomość o odnalezieniu ciała Magdaleny Majtyki. Znajdowało się w lesie w Biskupicach Oławskich (województwo dolnośląskie), niedaleko od porzuconego samochodu aktorki. Sprawę jej tragicznej śmierci bada prokuratura. W poniedziałek została przeprowadzona sekcja zwłok, a popołudniu podano wstępne wyniki.

W rozmowie z "Super Expressem" prokurator Damian Pownuk przekazał, że na razie nie udało się jednoznacznie ustalić, co doprowadziło do śmierci artystki. Wykluczono za to jedną z hipotez i wiadomo już, że do zgonu nie doszło w wyniku urazu.

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że biegli wykluczyli uraz jako przyczynę zgonu - informuje prokurator Damian Pownuk.

Zobacz również: Kim jest mąż Magdaleny Majtyki? Piotr Bartos też jest związany z branżą filmową

Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki. Wykluczono udział osób trzecich

Teraz kluczowe są badania toskykologiczne i histopatologiczne. Jak przekazał nam prokurator Damian Pownuk, na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać nawet dwa miesiące. Na tym etapie śledztwa wstępnie wykluczono, by do śmierci Magdaleny Majtyki przyczyniły się osoby trzecie.

W dalszym ciągu nie mamy śladów, czy też dowodów wskazujących na działania osób trzecich - przekazał prokurator Pownuk.

Prawdopodobnie doszło do tragicznego wypadku. W miniony czwartek odnaleziono samochód zmarłej. Wtedy jednak nie połączono tej sprawy z zaginięciem Magdaleny Majtyki, które zostało zgłoszone kilka godzin później. Pojazd był zamknięty i wszystko wskazywało na to, że pasażerka opuściła go o własnych siłach. Nie udało jej się jednak odnaleźć pomocy.

Zobacz również: Policja dostała zgłoszenie już poprzedniego dnia, teraz komentuje. Auto Magdaleny Majtyki znaleziono wcześniej niż ciało!

26

QUIZ. Niezapomniani. Kalina Jędrusik. Co o niej pamiętasz? Pytanie 1 z 10 W jakim mieście urodziła się Kalina Jędrusik? Częstochowie Lidzbark Augustowie Następne pytanie