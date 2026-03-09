Mateusz Pawłowski szczerze o dorastaniu na planie "Rodzinki.pl". Wyznał prawdę o utraconym dzieciństwie

W zeszłym roku hitowy format "Rodzinka.pl" ponownie zagościł w telewizyjnej ramówce, a Mateusz Pawłowski podjął rękawicę i w parze z Klaudią Rąbą walczy o wygraną w osiemnastej edycji najpopularniejszego widowiska tanecznego w Polsce. Młody aktor ma już za sobą dwa występy przed jury, a za każdą z zaprezentowanych choreografii 21-latek zgarnął dokładnie dwadzieścia sześć punktów.

Mateusz Pawłowski z "Rodzinki.pl" bryluje na parkiecie

Przed jednym z tanecznych popisów wyemitowano krótki materiał, w którym wypowiedziała się zarówno biologiczna matka uczestnika, jak i grająca tę rolę w serialu Małgorzata Kożuchowska. Rodzicielka aktora przyznała przed kamerami, że regularnie upewniała się, czy syn faktycznie ma ochotę kontynuować pracę na planie telewizyjnego hitu. Trzeba bowiem pamiętać, że chłopiec pojawił się w produkcji w wieku zaledwie siedmiu lat. Obecnie młody student postanowił szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy z perspektywy czasu czuje, że praca na planie odebrała mu beztroskie lata. Ponadto odniósł się do kwestii tak zwanej "sodówki" i ewentualnych momentów zwątpienia.

Mateusz Pawłowski szczerze o utraconym dzieciństwie

W rozmowie z Eską Mateusz obszernie odniósł się do kwestii wczesnego wejścia w dorosłość. Artysta zdaje sobie sprawę, że jego nastoletnie lata wyglądały zupełnie inaczej niż u większości szkolnych kolegów. Podkreśla jednak stanowczo, że specyficzna ścieżka zawodowa otworzyła przed nim ogromne możliwości i pozwoliła na przeżycie sytuacji niedostępnych dla rówieśników.

Wydaje mi się, że każda decyzja w życiu jest wyborem. Nawet jak wybieramy taką ścieżkę, w tym przypadku kariery aktorskiej, rezygnujemy z większej ilości czasu spędzonej w szkole. Z drugiej strony zyskujemy bardzo dużo nie zyskali, będąc cały czas w tej szkole, idąc tym samym tokiem rozwoju. Coś za coś, takie jest życie - powiedział w rozmowie z Eską.

Kiedy prowadzący wywiad zapytał o kluczowe zasady budowania kariery w tak wczesnym wieku, telewizyjny Kacperek szybko pospieszył z niezwykle dojrzałą odpowiedzią, wskazując na najważniejsze aspekty funkcjonowania w branży rozrywkowej:

Chłodna głowa, żeby sodówa nie strzeliła do głowy. Być sobą, mieć bardzo silne ja, dbać o nie i je pielęgnować, żeby nie zaprzepaścić tego, nie kierować się ocenami innych ludzi, tylko iść w zaparte. Wiem, że to brzmi ckliwie, ładnie, ale z mojej perspektywy wydaje mi się, że to jest taki core.

Na sam koniec wywiadu Pawłowski stanowczo zagwarantował swoim fanom, że ogromna popularność zdobyta w dzieciństwie absolutnie nie uderzyła mu do głowy i nie zmieniła jego podejścia do świata.

Nie wydaje mi się, nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś innego człowieka, vo robię coś innego, niż reszta moich rówieśników.

Mateusz Pawłowski o utraconym dzieciństwie

