Ola Tomala będzie miała córeczkę! Zdradziła szczegóły, kiedy poznamy imię malucha

Kim jest Ola Tomala?

Ola Tomala to celebrytka i influencerka, która zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnych programach typu reality show. Szerokiej publiczności dała się poznać w czwartej, a następnie siódmej edycji randkowego formatu „Love Island. Wyspa miłości”. W obu edycjach przez widzów była odbierana jako niezwykle ciepła i pozytywna uczestniczka. Za to jej koledzy w niektórych momentach ją nękali. Uważali, że Ola w wielu przypadkach udaje oraz próbuje rozwalać relacje innych. Jej pozycję w show-biznesie ugruntował udział w drugim sezonie „Królowej Przetrwania” na TVN7, gdzie pokazała swój zdeterminowany i waleczny charakter. Zaprzyjaźniła się tam z Marianną Schreiber, z którą kontakt utrzymuje do dziś.

Celebrytka jest z zawodu trenerką jeździectwa, a w przeszłości brała udział w konkursach piękności .Przez dłuższy czas profesjonalnie tańczyła.

Ola Tomala urodzi córeczkę. Poznamy jej imię?

W styczniu 2026 roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Tomala otwarcie mówiła o swoich problemach z zajściem w ciążę, spowodowanych zespołem policystycznych jajników (PCOS), i o decyzji skorzystania z metody in vitro, zwłaszcza po tym, jak w 2025 roku doświadczyła poronienia. Mimo to kobieta nie poddała się. Okazuje się, że w 2026 roku Ola Tomala zostanie mamą przeuroczej córeczki. Kobieta nie ukrywała swojej radości w mediach społecznościowych. Jeden z fanów zapytał jej wprost, czy nie wolała zostać mamą chłopczyka.

- Może zabrzmi to dziwnie, ale ja wiedziałam, że to jest dziewczynka. Wtedy wiedziałam, że chłopczyk. I tak samo się cieszyłam. Najważniejsze dla mnie było zdrowie dziecka - napisała Ola.

Jak przekazała, późną wiosną planuje zrobić baby shower i wtedy oficjalnie ogłosi imię, jakie wybrała z partnerem dla swojej córeczki. Okazuje się, że już wszystko mają ustalone, a niektórzy będą zaskoczeni.

