Ola Tomala będzie miała córeczkę! Zdradziła szczegóły, kiedy poznamy imię malucha

2026-03-09

Ola Tomala to jedna gwiazd nie tylko "Love Island", ale również "Królowej Przetrwania". Dziewczyna zawsze wprost mówiła, że jednym z jej marzeń jest zostanie mamą. Gdy ogłosiła ciążę, wszyscy jej fani się naprawdę ucieszyli! Jak będzie miała na imię córeczka Ola Tomali? Kiedy to wyjawi?

Kim jest Ola Tomala? 

Ola Tomala to celebrytka i influencerka, która zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w popularnych programach typu reality show. Szerokiej publiczności dała się poznać w czwartej, a następnie siódmej edycji randkowego formatu „Love Island. Wyspa miłości”. W obu edycjach przez widzów była odbierana jako niezwykle ciepła i pozytywna uczestniczka. Za to jej koledzy w niektórych momentach ją nękali. Uważali, że Ola w wielu przypadkach udaje oraz próbuje rozwalać relacje innych.  Jej pozycję w show-biznesie ugruntował udział w drugim sezonie „Królowej Przetrwania” na TVN7, gdzie pokazała swój zdeterminowany i waleczny charakter. Zaprzyjaźniła się tam z Marianną Schreiber, z którą kontakt utrzymuje do dziś. 

Celebrytka jest z zawodu trenerką jeździectwa, a w przeszłości brała udział w konkursach piękności .Przez dłuższy czas profesjonalnie tańczyła.

Ola Tomala urodzi córeczkę. Poznamy jej imię?

W styczniu 2026 roku ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Tomala otwarcie mówiła o swoich problemach z zajściem w ciążę, spowodowanych zespołem policystycznych jajników (PCOS), i o decyzji skorzystania z metody in vitro, zwłaszcza po tym, jak w 2025 roku doświadczyła poronienia. Mimo to kobieta nie poddała się. Okazuje się, że w 2026 roku Ola Tomala zostanie mamą przeuroczej córeczki. Kobieta nie ukrywała swojej radości w mediach społecznościowych. Jeden z fanów zapytał jej wprost, czy nie wolała zostać mamą chłopczyka. 

- Może zabrzmi to dziwnie, ale ja wiedziałam, że to jest dziewczynka. Wtedy wiedziałam, że chłopczyk. I tak samo się cieszyłam. Najważniejsze dla mnie było zdrowie dziecka - napisała Ola.

Jak przekazała, późną wiosną planuje zrobić baby shower i wtedy oficjalnie ogłosi imię, jakie wybrała z partnerem dla swojej córeczki. Okazuje się, że już wszystko mają ustalone, a niektórzy będą zaskoczeni. 

