"Rodzinny interes" na Pomorzu. Trzy siostry wynosiły pełne worki ze sklepów. Resztą zajmował się ich ojciec [GALERIA]

Kradły ubrania ze sklepów. W domu trzymały dziesiątki worków z odzieżą

16 stycznia policjanci z Człuchowa otrzymali zgłoszenie od pracownika jednego ze sklepów odzieżowych o kobietach podejrzewanych o kradzież, do której doszło w sierpniu ubiegłego roku. Zgłaszający poinformował, że widział je w pobliżu innego sklepu, dlatego na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zatrzymali trzy kobiety w wieku 21, 24 i 29 lat.

Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nich dwie torby z nową odzieżą z metkami o wartości 576 złotych.

- W toku dalszych czynności policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez kobiety na terenie gminy Człuchów. Podczas przeszukania zabezpieczono znaczną ilość odzieży damskiej i męskiej, łącznie około 72 worków z ubraniami. W sprawie zatrzymany został również 46-letni ojciec kobiet - informują człuchowscy funkcjonariusze.

Ojciec pomagał córkom w sprzedaży łupów. Kobiety przyznały się do kradzieży

46-letni mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. Według śledczych od czerwca 2025 roku miał świadomie pomagać w ukrywaniu oraz sprzedaży odzieży i innych rzeczy pochodzących z kradzieży. Takie działania - jak wskazuje policja - to znamiona przestępstwa określonego w art. 291 §1 Kodeksu karnego.

Z kolei trzem kobietom przedstawiono zarzuty kradzieży.

- Według ustaleń policjantów dokonywały kradzieży odzieży i obuwia o łącznej wartości 2589 złotych. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 278 §1 w związku z art. 12 §2 Kodeksu karnego. Kobiety przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów - wskazują policjanci z człuchowskiej komendy.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili również, że część zabezpieczonych ubrań pochodzi z innych sklepów odzieżowych znajdujących się w promieniu około 100 kilometrów od Człuchowa. Do tej pory właścicielom udało się zidentyfikować 966 sztuk odzieży jako skradzione z konkretnych sklepów. Ich łączna wartość przekracza 31 tysięcy złotych. 46-letni mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Sprawa jest rozwojowa.

- Za kradzież z art. 278 §1 Kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za paserstwo z art. 291 §1 Kodeksu karnego również grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

