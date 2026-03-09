"Rodzinny interes" na Pomorzu. Trzy siostry wynosiły pełne worki ze sklepów. Resztą zajmował się ich ojciec [GALERIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-09 14:18

Trzy kobiety wpadły w ręce policji po serii kradzieży w sklepach odzieżowych. W ich mieszkaniach funkcjonariusze znaleźli dziesiątki worków z ubraniami. Były w nich setki sztuk odzieży wartej ponad 31 tysięcy złotych. W sprawę zamieszany jest także 46-letni ojciec zatrzymanych kobiet, który miał pomagać w ukrywaniu skradzionych rzeczy. Sprawa jest rozwojowa, a śledczy sprawdzają, czy łup nie pochodzi także z innych sklepów w regionie.

Kradły ubrania ze sklepów. W domu trzymały dziesiątki worków z odzieżą

16 stycznia policjanci z Człuchowa otrzymali zgłoszenie od pracownika jednego ze sklepów odzieżowych o kobietach podejrzewanych o kradzież, do której doszło w sierpniu ubiegłego roku. Zgłaszający poinformował, że widział je w pobliżu innego sklepu, dlatego na miejsce natychmiast skierowano patrol. Funkcjonariusze zatrzymali trzy kobiety w wieku 21, 24 i 29 lat.

Podczas interwencji policjanci znaleźli przy nich dwie torby z nową odzieżą z metkami o wartości 576 złotych.

- W toku dalszych czynności policjanci przeszukali pomieszczenia mieszkalne zajmowane przez kobiety na terenie gminy Człuchów. Podczas przeszukania zabezpieczono znaczną ilość odzieży damskiej i męskiej, łącznie około 72 worków z ubraniami. W sprawie zatrzymany został również 46-letni ojciec kobiet - informują człuchowscy funkcjonariusze.

Ojciec pomagał córkom w sprzedaży łupów. Kobiety przyznały się do kradzieży

46-letni mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. Według śledczych od czerwca 2025 roku miał świadomie pomagać w ukrywaniu oraz sprzedaży odzieży i innych rzeczy pochodzących z kradzieży. Takie działania - jak wskazuje policja - to znamiona przestępstwa określonego w art. 291 §1 Kodeksu karnego.

Z kolei trzem kobietom przedstawiono zarzuty kradzieży.

- Według ustaleń policjantów dokonywały kradzieży odzieży i obuwia o łącznej wartości 2589 złotych. Czyn ten kwalifikowany jest z art. 278 §1 w związku z art. 12 §2 Kodeksu karnego. Kobiety przyznały się do popełnienia zarzucanych im czynów - wskazują policjanci z człuchowskiej komendy.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili również, że część zabezpieczonych ubrań pochodzi z innych sklepów odzieżowych znajdujących się w promieniu około 100 kilometrów od Człuchowa. Do tej pory właścicielom udało się zidentyfikować 966 sztuk odzieży jako skradzione z konkretnych sklepów. Ich łączna wartość przekracza 31 tysięcy złotych. 46-letni mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Sprawa jest rozwojowa.

- Za kradzież z art. 278 §1 Kodeksu karnego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za paserstwo z art. 291 §1 Kodeksu karnego również grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Juror "Tańca z Gwiazdami" szczerze o Kaczorowskiej. Nie brakuje mu jej dram!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki