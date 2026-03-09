Znany podróżnik w ciągu 30 lat odwiedził niemal 100 krajów. To polskie miasto skradło jego serce!

Turyści zostawiają w Trójmieście coraz więcej pieniędzy. Norwegowie na czele

Trójmiasto zachwyca turystów, a coraz wyraźniej widać to także poza sezonem wakacyjnym. Najnowsze dane nie pozostawiają złudzeń. Goście odwiedzający nadmorski kurort wydają tu coraz więcej pieniędzy. Z analiz Sopockiej Organizacji Turystycznej oraz danych z kart VISA wynika, że turyści nie tylko chętniej wracają do Sopotu, ale także zostają tu na dłużej i wydają więcej niż wcześniej. Najwięcej pieniędzy zostawiają Norwegowie, a tuż za nimi plasują się Brytyjczycy, Amerykanie i Szwedzi.

Także Gdańsk ma się czym pochwalić. Przypomnijmy, że w 2024 roku Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku zwyciężył w prestiżowym konkursie Best Christmas Markets in Europe 2025. Dzięki głosom internautów, którzy oddali na polskie wydarzenie aż 92 283 głosy, jarmark został uznany za najpiękniejszy w całej Europie.

Turystów w Gdańsku nie brakuje jednak nie tylko przed Bożym Narodzeniem czy w wakacje. Wiele osób odwiedza miasto także w innych miesiącach roku, a duży wpływ na promocję regionu mają influencerzy, którzy pokazują swoje podróże po Trójmieście w mediach społecznościowych.

Znany youtuber o Gdańsku: „Jedno z najwspanialszych miast w Europie”

Na rosnącą popularność polskich miast wśród turystów zwraca uwagę National Geographic Polska. Jak wskazuje NG, jeszcze kilkanaście lat temu nasz kraj rzadko pojawiał się w zestawieniach najmodniejszych kierunków podróży, dziś jednak polskie miasta, góry i Bałtyk przyciągają coraz więcej odwiedzających.

Magazyn opisuje historię podróżnika i youtubera Gabriela Morrisa, którego kanał Gabriel Traveler śledzi ponad 600 tys. osób. Amerykanin w ciągu 30 lat odwiedził niemal 100 krajów i dzieli się w internecie relacjami z najciekawszych miejsc świata. Morris nie ogranicza się jednak do nagrywania filmów – publikuje także książki podróżnicze, m.in. „Following My Thumb” i „Gabe’s Guide to Budget Travel”. Podróżnik odwiedził również Polskę. Najpierw trafił do Warszawy, a później do Gdańska, który skradł jego serce.

- Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się pojechać do Gdańska. Gdańsk jest niesamowity. To jedno z najwspanialszych miast, w jakich byłem, absolutnie – mówi w odcinku opublikowanym na kanale YouTube.

Historia Gdańska kluczem do piękna? Zaskakująca opinia youtubera

Podróżnika zachwyciły bogato zdobione fasady kamienic, nabrzeże Motławy oraz przestrzeń miasta sprzyjająca spacerom i spokojnemu odkrywaniu jego szczegółów. Morris zwraca uwagę, że Gdańsk oferuje znacznie więcej niż tylko tradycyjne zwiedzanie zabytków – łączy hanzeatycką, portową przeszłość z trudnymi doświadczeniami XX wieku i energią nowoczesnego miasta. Odwiedzając Westerplatte, podkreśla, że to właśnie dramatyczne wydarzenia europejskiej historii ukształtowały tożsamość tego miejsca. Jego zdaniem ta wielowarstwowość sprawia, że Gdańsk wyróżnia się na tle wielu popularnych miast w Europie, nawet zimą.

- Ta szara, pochmurna pogoda zdecydowanie nie sprzyja filmowaniu i zwiedzaniu. Ale to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie - zaznacza.

