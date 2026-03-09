Zabijał, bo kazały mu głosy. Seryjny morderca nie pójdzie do więzienia

Biegli ocenili: Rafał J. niepoczytalny

Po ponad trzech latach procesu do Sadu Okręgowego w Siedlcach dotarły ostateczne opinie biegłych psychiatrów o niepoczytalności Rafała J., seryjnego mordercy, który napadał i katował młotkiem swoje ofiary. Sprawa przeciwko zabójcy na wniosek prokuratury i obrony zostanie umorzona, a sam zabójca będzie umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

- Według naszego prawa osoba, która nie kontrolowała swoich czynów w chwili popełnienia przestępstwa nie może odpowiadać karnie – powiedział prokurator oskarżający sprawcę.

"Słyszał głosy, które wywoływały u niego strach i kazały zabijać"

Według opinii biegłych Rafał J. cierpi na schizofrenię paranoidalną, słyszał głosy, które wywoływały u niego strach i kazały zabijać. Tego zakończenia sprawy najbardziej bały się ofiary, które przeżyły atak zabójcy, znajomi i świadkowie zeznający w jego sprawie. Według jednego ze świadków, zamkniecie takiego człowieka w psychiatryku nie jest dobrym wyjściem.

- Ze szpitala łatwiej można wydostać się na wolność jak z więzienia – mówi Dariusz S. (40 l.) z gminy Bielany.

Zabił księdza, później zaatakował kolejne ofiary

Zbrodni których dopuścił się Rafał J. z Kowies Mazowieckich miały miejsce na początku dekady. 12 listopada 2021 r. w miejskim parku w Siedlcach znaleziono pobitego księdza Maksymiliana Adama Świeryńskiego (+35 l.), franciszkanina parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Siedlcach. Duchowny zmarł w szpitalu po ataku młotkiem Rafała J.

Na początku stycznia 2022 r. w Sokołowie Podlaskim zabójca zakatował na ulicy 39 letnią sprzątaczkę, która szła z pracy. Kilka dni później chciał zabić młotkiem mieszkańca Sokołowa, który po ataku został kaleką do końca życia.

Następny atak na przechodnia miał miejsce 17 stycznia 2022 r., a więc dzień przed zabójstwem sprzątaczki Nadii Y. w Sokołowie Podlaskim. Tym razem zaatakowany Marcin S. obronił się przed młotkowym i zdołał uciec.

Po zatrzymaniu w więziennej celi Rafał J. chciał zabić stołkiem współwięźnia.

Decyzja do jakiego psychiatryka trafi Rafał J. zapadnie w najbliższych dniach.

