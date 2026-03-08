"Taniec z Gwiazdami". Emocje już buzują! Kto odpadnie w 2. odcinku 18 edycji kultowego show?

Oglądacie nową edycję "Tańca z Gwiazdami"? To obecnie jeden z najgorętszych programów stacji Polsat i show, który ma status kultowego. Wśród uczestników nowego sezonu znaleźli się m.in. aktorka Magdalena Boczarska, aktor Sebastian Fabijański, hollywoodzka gwiazda Iza Miko, a także aktorka Emilia Komarnicka i legenda kina Małgorzata Potocka. Gwiazda jest najstarszą uczestniczką show, a i tak wykonała ostatnio szpagat!

Na parkiecie zobaczymy również młodsze pokolenie - influencerów Natsu i Kacpra "Jaspera" Porębskiego. Każda z gwiazd stworzyła duet z profesjonalnym tancerzem i przez kolejne tygodnie będzie walczyć o sympatię widzów oraz wysokie noty jurorów. Oczywiście co tydzień uczestnicy będą się "wykruszać" - aż do wielkiego finału.

Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo gorąco. Na gwiazdy czekają intensywne treningi, stresujące występy na żywo i surowe oceny jurorów. Tylko jedna para zdobędzie upragnioną Kryształową Kulę i zapisze się w historii programu. Najsłynniejszy parkiet w Polsce znów rozgrzewa emocje do czerwoności!

Kto występuje w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" występuje 12 par. Każda składa się z gwiazdy i profesjonalnego tancerza. Oto pełna lista duetów:

i Julia Suryś (para nr 1) Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2)

i Daria Syta (para nr 3) Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para nr 4)

i Klaudia Rąba (para nr 5) Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina (para nr 6)

i Izabela Skierska (para nr 7) Izabella Miko i Albert Kosiński (para nr 8)

i Magdalena Tarnowska (para nr 9) Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10)

i Stefano Terrazzino (para nr 11) Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12)

Za kogo trzymacie kciuki?

To już drugi odcinek 18. edycji "TzG". Jak wypadli uczestnicy?

Drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami" skupia się na kobietach. Wszystko z okazji ich święta. Emilia Komarnicka wspominała piękne słowa swojej mamy, która zawsze mówiła jej wiele mądrych rzeczy.

Mamuniu, ty nawet nie wiesz, ile mi dały te twoje słowa o dowartościowywaniu nas - usłyszeli widzowie.

Komarnicka i Stefano Terrazzino, para nr 11, wykonali rumbę. Iwona Pavlović była zachwycona i oceniła taniec jako hipnotyzujący. Punktacja to 37 punktów.

Po chwili na parkiecie stawili się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski (para nr 4), którzy szykowali się do wykonania jive'a. Zanim zaczęli, widzowie usłyszeli smutne, ale zaraz pełne optymizmu wyznanie Małgorzaty Potockiej dotyczące walki z nowotworem.

10 miesięcy temu zrobiono mi mammografię i pani mi powiedziała: pani ma raka w lewej piersi. Wielki szok i pytanie: ale dlaczego ja? Pomyślałam, że muszę to zwalczyć, bo chcę żyć na swoich warunkach. Wiele kobiet niestety za późno zwraca na siebie uwagę, zagapia się. A mnie się udało nie zagapić. Ludzie mnie poznawali i mówili: pani też tutaj? Ta choroba mnie zmieniła. Wielka selekcja ludzi, którzy mnie otaczają. W tej chwili jestem w sytuacji, że po prostu jestem zdrowa. Z tyłu głowy jest - badaj się. Ale mam marzenia! Chcę widzieć swoje córki, wnuki jak dorastają. Chcę żyć - wyznała Potocka na chwilę przed rozpoczęciem występu.

Jive aktorki został oceniony przez Rafała Maseraka jak mało energetyczny i pozbawiony temperamentu - największej zalety gwiazdy.

My jako aktorki, osoby publiczne powinnyśmy się dzielić tym, badać się - podkreśliła Ewa Kasprzyk, nawiązując do wyznania Potockiej.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba tym razem pokazali się w walcu wiedeńskim. Od jurorów para numer 5. dostała 26 punktów, a Maserak poprosił, by tancerka mocno trenowała mięśnie młodego aktora i studenta.

Kolejną parą byli Iza Miko i Albert Kosiński. Tancerz niedawno został ojcem. Na świat przyszło jego pierwsze dziecko - syn Jan. Niestety Miko nie dano było do tej pory zostać mamą. W show wyznała, że zamroziła jajeczka, a i do tego droga była długa. Wszystko przez bezpłodność, o której dowiedziała się 8 lat wcześniej.

Mam nadzieję, że będzie mi dane być matką. Jest mi trudno o tym mówić, bo to jest coś, czego tak bardzo chcę, a to jest tak bardzo daleko. Tego się boję, tego czasu, który ucieka. Dla mnie to będzie ogromny cud, jeśli się to wydarzy - wyznała Iza Miko.

Iza i Albert zatańczyli rumbę i zgarnęli 33 punkty. Kolejny na parkiecie byli Natsu i Wojtek Kucina, czyli para nr 6. Pokazali się w ognistym tangu, ale otrzymali zaledwie 19 punktów!

