Pamiętacie Sabę? To najsłynniejszy pies polskiej polityki! [DUŻO ZDJĘĆ]

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-08 19:00

Saba, sznaucerka Ludwika Dorna, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiego Sejmu. Jej obecność na Wiejskiej wywołała burzę, a sama suczka stała się symbolem politycznych sporów i dyskusji na temat obecności zwierząt w instytucjach publicznych. Niniejszy artykuł przedstawia historię Saby i jej wpływ na polską politykę, a także szerszy kontekst obecności zwierząt w Sejmie.

  • Sznaucerka Saba Ludwika Dorna stała się symbolem kontrowersji związanych z obecnością zwierząt w Sejmie w 2007 roku. Jej obecność wywołała burzę polityczną i dyskusję na temat zasadności obecności zwierząt w instytucjach publicznych.
  • Saba zyskała popularność nie tylko w Sejmie, ale także w kulturze i polityce. Została bohaterką książki dla dzieci i "gwiazdą" spotu wyborczego, a także stała się przedmiotem sporów sądowych.
  • Po śmierci Saby i pewnym okresie zakazu, dzięki nowym regulacjom, psy powoli wracają do Sejmu. Posłowie będą mogli przyprowadzać swoje pupile pod pewnymi warunkami, co świadczy o zmieniającym się podejściu do zwierząt w przestrzeni publicznej.

Sznaucerka Saba, należąca do zmarłego Ludwika Dorna, zyskała rozgłos w maju 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się na sejmowych korytarzach. Ludwik Dorn, ówczesny polityk, tłumaczył jej obecność chorobą suczki, która uniemożliwiała jej pozostanie samej w domu. Decyzja ta wywołała oburzenie wśród polityków opozycji.

- Wiele osób - od Romana Giertycha do miłośników "Szkła Kontaktowego" - podniosło krzyk, gdy swego czasu bocznym wejściem wprowadziłem moją chorą psinkę do gmachu Sejmu - pisał na swoim blogu polityk.

Już wtedy Saba zyskała miano "najsłynniejszego psa IV RP". Krążyły plotki, że w godzinach pracy Sejmu była wyprowadzana na spacery przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Saba w polityce

Sława Saby nie ograniczała się jedynie do korytarzy Sejmu. Już w 2004 roku Ludwik Dorn uczynił ją bohaterką swojej książki dla dzieci "O śpiochu-tłuściochu i psie Sabie". Niedługo po wizycie w Sejmie, Saba stała się również "gwiazdą" spotu komitetu wyborczego Lewicy i Demokratów. W spocie pojawiła się informacja, jak podawał "Wprost", że sznaucerka miała pogryźć meble w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co miało kosztować podatników ponad 3 tys. zł. Dorn stanowczo zaprzeczył tym zarzutom, twierdząc, że to kłamstwo i że Saba "musiałaby pokonać obrzydzenie, by w ogóle wziąć gierkowskie meble do pyska". Pozwał komitet do sądu i wygrał sprawę.

Nie tylko Nawroccy mieszkają w Pałacu z pupilem! Przypominamy wszystkie pierwsze psiaki RP [DUŻO ZDJĘĆ]

- To jest antypsiarskie nastawienie, żeby z Saby robić problem - mówił potem w Polskim Radiu.

Dziedzictwo Saby

Saba zmarła wiosną 2009 roku z przyczyn naturalnych. Jednak jej obecność w Sejmie zapoczątkowała dyskusję na temat miejsca zwierząt w przestrzeni publicznej. W 2012 roku Jan Tomaszewski przychodził na Wiejską ze swoim yorkiem o imieniu Diabełek. W 2013 roku Andrzej Rozenek przyprowadził czarnego teriera rosyjskiego o imieniu Wasyl, a Andrzej Halicki, którego żona zajmuje się hodowlą dogów niemieckich, również pojawiał się z pupilami. Po przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku, czworonogi nie były już wpuszczane na Wiejską. Jednak wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela, z wykształcenia lekarka weterynarii, dążyła do zmiany tej sytuacji. Dzięki nowym regulacjom, posłowie będą mogli ponownie przyprowadzać swoich pupili do Sejmu (poza salą plenarną i kuluarami), pod warunkiem posiadania książeczki zdrowia psa i kagańca.

Ludwik Dorn i jego miłość do psów

Poza polityką, Ludwik Dorn był również znany ze swojej miłości do zwierząt, zwłaszcza do psów. W wywiadzie dla portalu psy.pl, Ludwik Dorn opowiadał o tym, jak poznał Sabę.

- Studiowałem ogłoszenia „oddam psa w dobre ręce” i natrafiłem na anons pani, która przygarnęła sukę z nadbużańskiej wsi. Spotkała ją prowadzoną na łańcuchu przez rolnika – i wzięła do siebie, ale nie miała warunków, by zatrzymać na stałe. To właśnie była Saba – opowiadał polityk. - To nie sztuka kupić psa z hodowli, a tyle jest zwierząt bezpańskich, więc pierwszego sznaucera Asa wziąłem ze schroniska Na Paluchu - dodał.

Jego miłość do sznaucerów rozpoczęła się już w 1982 roku, kiedy to jako działacz Solidarności ukrywał się u ludzi, którzy hodowali te psy.

W naszej galerii zobaczysz Ludwika Dorna i Sabę:

Ludwik Dorn i Saba
Galeria zdjęć 17
Sonda
Lubisz psy?
WOŹNIAK UJAWNIA: Rosja chce wywołać PANIKĘ! Czy grozi nam szok paliwowy? | Express Biedrzyckiej
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LUDWIK DORN