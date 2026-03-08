Donald Tusk z ogromnym bukietem kwiatów. "Dziewczyny przyjechały"

Donald Tusk uczcił Dzień Kobiet, obdarowując kwiatami bliskie kobiety w swojej rodzinie.

Premier przygotował bukiety tulipanów i róż, co wzbudziło zainteresowanie internautów.

Użytkownicy mediów społecznościowych różnie reagowali na wpis Tuska

Donald Tusk w Dzień Kobiet w otoczeniu kwiatów. Wszystkie najbliższe kobiety przyjechały do niego 8 marca

- 8 Marca. Dziewczyny przyjechały. Wszystkie. Do dziadka, taty, teścia i męża. Na szczęście byłem przygotowany - napisał Donald Tusk na X.

Na zdjęciu widzimy, że premier nie oszczędzał - na Dzień Kobiet przygotował kilka bukietów! Jeden bukiet był z żółtych tulipanów, trzy z różowych tulipanów i jeden z różowych róż (zapewne dla żony!). A możliwe, że kolejny nie zmieścił się w kadrze.

Donald Tusk ma aż pięć kobiet do obdarowania na 8 marca

Trudno się dziwić takiej ilości kwiatów, biorąc pod uwagę, że premier ma aż pięcioro kobiet do obdarowania. Pierwszą oczywiście jest żona Małgorzata, dla której zapewne przygotowane są róże.

Kolejna kobieta, która zostanie przez niego obdarowania, to jego córka Katarzyna Tusk. A wraz z nią są dwie jej córki, czyli wnuczki premiera - 7-letnia Liliana, oraz 5-letnia Marysia.

A to jeszcze nie koniec, bo syn premiera - Michał, również ma żonę Annę, którą Donald obdaruje kwiatami.

Wygląda więc na to, że z okazji dnia kobiet w domu Tusków szykuje się prawdziwe rodzinne święto, skoro będą obecne dzieci, jak i wnuczki premiera.

Wpis premiera przyciągnął uwagę internautów. Oczywiście znalazło się sporo głosów, które wykorzystały okazję, żeby obśmiać lub skrytykować Donalda Tuska, ale było także kilka pozytywnych komentarzy.

- Taki facet to skarb - kobiety zazdroszczą - napisał jeden z internautów.

- Jakie piękne i świeżutkie te kwiatki.Uwielbiam tulipany. Też dostałam o męża - napisała inna internautka.

- Zawsze przygotowany! Brawo Panie Premierze. - czytamy.

Rozmowy od serca - odcinek 8: Mężczyźni na Dzień Kobiet