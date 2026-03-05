Prezydent Rumunii w Polsce, ale to Marta Nawrocka przyciągnęła uwagę

Polska para prezydencka przywitała na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego parę z Rumunii. W czwartek, 5 marca, z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce pojawił się prezydent Rumunii Nicuşor Dan i jego partnerka Mirabela Grădinaru. W czasie ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszą damę Martę Nawrocką oczy wielu były zwrócone właśnie na pani, ponieważ każda z nich postawiła na inne modowe rozwiązanie.

Mirabela Grădinaru, która jest uważana za pierwszą damę Rumunii, choć sama przyznawała w mediach, że nie utożsamia się z tą rolą, postawiła na wiosenną stylizację, czyli kremowy płaszcz sięgający za kolano, do którego dobrała jasne szpilki i niewielką torebkę w jasnym kolorze.

Projektant mody zachwycony stylizacją Nawrockiej! Wspomina o Victorii Beckham

Zdecydowanie inaczej zaprezentowała się Marta Nawrocka, która wybrała ciemny strój: połączyła kolory, które na pierwszy rzut oka wydają się ze sobą nie współgrać. Jednak okazuje się, że czekoladowy brąz i czerń to strzał w dziesiątkę, tym bardziej, że Nawrocka nie postawiła na zwykły płaszcz i sukienkę, a wybrała ciekawy kostium i narzutkę z rozciętymi rękawami. Ekspert od mody, projektant Daniel Jacob Dali ocenia wprost, cała stylizacja dała niezwykły efekt:

Po raz kolejny Marta Nawrocka zadała szyku tym razem podejmując gości z Rumunii. Założyła czarny płaszcz a'la peleryna, która nadała całości stylizacji fantastycznej struktury. Pod spodem miała garnitur w odcieniu brązu z bardzo szerokimi nogawkami. To krój, który od kilku sezonów promuje w sowich projektach Victoria Beckham. Wybór takiego płaszcza z rozciętymi rękawami oraz spodni z rozkloszowanymi nogawkami to idealny strój na formalne uroczystości - ocenił.

Zdaniem projektanta czekoladowy kostium to także doskonały wybór świadczący o modowym wyczuciu: - Żakiet bez kołnierza zapinany na złote guziki był idealnym wyborem na oficjalnej spotykanie. Pierwsza dama utrzymała całość w jednym, głębokim odcieniu czekoladowego brązu, co stworzyło spójny i profesjonalny wizerunek. Stylizacja żony prezydenta Nawrockiego była bez zbędnych wzorów i pozwoliła skupić się na czystości linii oraz jakości szycia projektu. Jednym słowem można podsumować po raz kolejny ogromny profesjonalizm modowy Marty Nawrockiej! - podsumował w rozmowie z "Super Expressem" Dali.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK PREZENTOWAŁA SIĘ NAWROCKA

