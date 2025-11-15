Marta Nawrocka i Paulina Kosiniak-Kamysz w toczkach. Ekspert komentuje. Widzi inspirację znaną postacią!

Marta Nawrocka, pierwsza dama, aktywnie uczestniczy w wydarzeniach w Polsce i na świecie.

Ostatnio pojawiła w Paryżu, gdzie jej strój wzbudził zainteresowanie.

Zarówno pierwsza dama, jak i Paulina Kosiniak-Kamysz, żona wicepremiera, pojawiły się publicznie w eleganckich toczkach.

Ekspert mody Daniel Jacob Dali analizuje ten trend, widząc w nim inspirację stylem ikony mody Jackie Kennedy.

Pierwsza dama jest bardzo aktywna. Marta Nawrocka nie tylko towarzyszy mężowi w ważnych uroczystościach czy wizytach, ale też działa sama. Spotyka się z dziećmi, w kobiecych gronach, a ostatnio była nawet w Paryżu. Brała ona udział w uroczystości związanej z powrotem do polskiej kaplicy w paryskiej katedrze Notre Dame kopi obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wiele osób zwróciło uwagę na jej strój, który śmiało można było nazwać nawiązującym do francuskiej elegancji. Nawrocka wybrała zestaw w kolorach: czarnym i szalenie modnym w tym sezonie śliwkowym. Miała na sobie pelerynkę w kolorze śliwkowym, którą zestawiła z czarną górą i czarnymi spodniami z rozszerzonymi nogawkami. Zaś na głowie miała czarny toczek.

Co ciekawe, całkiem niedawno, toczek miała na głowie żona wicepremiera, ministra obrony narodowej, Paulina Kosiniak-Kamysz. Małżonka Władysława Kosiniaka-Kamysza we wrześniu została matką chrzestną sztandaru nadanego dla Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. Jej stylizacja nie tylko zwracała uwagę przez nakrycie głowy, ale i to, że była w charakterze total look. Kosiniak-Kamysz miała wówczas na sobie komplet składający się z rozkloszowanej spódnicy sięgającej do połowy łydki i krótszego żakietu, w kolorze bladego różu, a toczek miał identyczny kolor.

Ekspert o toczkach u pierwszej damy i żony szefa MON. Widzi inspirację Jackie Kennedy!

O opinię na temat Nawrockiej i Kosiniak-Kamysz w toczkach poprosiliśmy eksperta. Daniel Jacob Dali ocenił dla nas stylizacje obu pań:

Większość toczków sięga początku lat 20 ubiegłego stulecia. Później nieco wyszły z mody, ale właśnie teraz przyszedł czas na ich odrodzenie. W Polsce u kobiet związanych z polityką możemy je zaobserwować u Pauliny Kosiniak-Kamysz oraz na głowie pierwszej damy. Obie panie pojawiły się ostatnio właśnie w toczkach. Toczek to nie jest tylko modowy dodatek, ale również symbol, przez który można wyrazić szacunek do danej sytuacji oraz tradycji. Obie panie wyglądają znakomicie w takim nakryciu głowy, tak jak kiedyś uczyniła do Jackie Kennedy, która tak naprawdę zainspirowała od tamtej pory miliony kobiet na całym świecie.

