Żona Kosiniaka-Kamysza jak Jackie Kennedy! Komplet w kolorze bladego różu i toczek na głowie [ZDJĘCIA]

Paulina Kosiniak-Kamysz, żona wicepremiera, została matką chrzestną sztandaru Dowództwa 2 Korpusu Polskiego.

Uwagę przykuła jej stylizacja, nawiązująca do ikony mody, Jackie Kennedy, a szczególnie toczek.

Dowiedz się więcej o historycznym znaczeniu sztandaru i wyjątkowym wyborze stroju żony szefa MON.

Żona szefa MON w roli matki chrzestnej sztandaru

Ostatnio głośno jest o żonie szefa MON. Paulina Kosiniak-Kamysz towarzyszyła mężowi w czasie obchodów Święta Wojsk Lądowych w Krakowie. Co więcej, miała do wykonania ważne zadanie, ponieważ została matką chrzestną sztandaru, który został nadany u Dowództwu 2 Korpusu Polskiego - Dowództwu Komponentu Lądowego.

- Wręczyliśmy sztandar dla Dowództwa II Korpusu Polskiego - Dowództwa Komponentu Lądowego. To symbol odwagi, braterstwa, zawierzenia, ale przede wszystkim, zjednoczenia. Pod sztandarem jednoczymy się. Do sztandaru dążymy. Sztandar nas prowadzi - podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie uroczystości.

Co ciekawe, nazwa Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego (2KP-DKL) wywodzi się od nazwy utworzonego 21 lipca 1943 roku 2 Korpusu Polskiego, który pod dowództwem gen. broni Władysława Andersa wsławił się zwycięskimi walkami o Monte Cassino (maj 1944r.), Anconę (lipiec 1944 r.) i Bolonię (kwiecień 1945 r.).

Paulina Kosiniak-Kamysz niczym Jackie Kennedy! Wystarczyło nakrycie głowy

Paulina Kosiniak-Kamysz zaskoczyła stylizacją, którą wybrała na uroczystości. Żona ministra obrony narodowej postawiła na klasykę: komplet składający się z rozkloszowanej spódnicy sięgającej do połowy łydki i krótszego żakietu, w kolorze bladego różu. Jednak to nakrycie głowy zdecydowanie najbardziej zwracało uwagę, tym bardziej, że obecnie niewiele kobiet decyduje się na kapelusze czy toczki na oficjalnych uroczystościach. To właśnie toczek wybrała Kosiniak-Kamysz i zachwyciła!

Śmiało można powiedzieć, że wyborem stylizacji nawiązała do pierwszej damy USA, Jackie Kennedy, która do dziś jest uznawana za ikonę mody. Zobaczcie sami w naszej galerii, jak prezentowała się żona Władysława Kosiniaka-Kamysza.