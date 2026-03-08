Lil Masti urodziła! Z noworodkiem chce przeprowadzić się do Dubaju

Lil Masti znów jest na ustach całej Polski! Influencerka, która kiedyś szokowała, dziś skupia się przede wszystkim na rodzinie. Właśnie powitała na świecie swoje drugie dziecko, a w jej życiu szykują się kolejne rewolucje. Gwiazda już zapowiedziała wielką przeprowadzkę do Dubaju. Kiedy nastąpi? Wszystko zależy od zdrowia i samopoczucia malucha oraz jego mamy.

Teraz Lil Masti wciąż jeszcze jest w szpitalu, skąd opublikowała kilka słów. Pokazała też zdjęcia i krótkie wideo z synkiem. Zdradziła, jak dostał na imię i wyznała, że nagrała film dokumentujący poród!

Już niedługo podzielimy się tym, co przeżyliśmy, ponieważ uważamy, że może to być niezwykle wartościowe dla innych przyszłych mam - obiecała w sieci.

Lil Masti jest mamą dwójki dzieci. Najpierw urodziła córkę, teraz synka

Aniela Woźniakowska, bo tak naprawdę nazywa się Lil Masti, wraz z mężem Tomaszem wychowują już córkę Arię, która przyszła na świat w 2023 roku. Teraz rodzina znów się powiększyła. Celebrytka już jakiś czas temu zdradziła, że pod jej sercem rośnie syn, który ma otrzymać imię Hektor. Radosną nowinę ogłosiła w spektakularny sposób podczas pobytu w Dubaju - z wielkiego pudełka wyleciały niebieskie balony, które nie pozostawiły żadnych wątpliwości. - Będę miała syna! – cieszyła się w nagraniu opublikowanym w sieci.

Teraz jest już po porodzie! Aniela urodziła syna siłami natury, chłopiec czuje się doskonale, a jego mama już znów nagrywa kolejne materiały, które możemy oglądać w sieci.

Spełniło się moje marzenie – urodziłam siłami natury! To było nie tylko bolesne, ale i niesamowicie piękne doświadczenie. Ból, który odczuwałam, był tak intensywny, że wydawało się, jakby moje ciało miało się rozerwać. Ale każda sekunda tej walki była tego warta! Owocem tej drogi jest cudowny, zdrowy i silny Hektor. 10 na 10 punktów w skali Apgar – to dla mnie największy powód do dumy! Co więcej, nasz mały bohater postanowił przyjść na świat trzy tygodnie przed terminem, pokazując, jak bardzo chciał być z nami. Nie możemy się doczekać, aby odkrywać świat razem z nim. Hektor, witaj w naszej rodzinie! - wyznała Lil Masti.

Hektor urodził się 3 marca, a influencerka poinformowała o tym kilka dni później.

Lil Masti przeprowadzi się do Dubaju?

Influencerka jest chwilę po porodzie, ale już planuje, co dalej. Okazuje się, że niebawem jej życie zmieni się diametralnie. Lil Masti ogłosiła, że wraz z rodziną przeprowadzi się na stałe do Dubaju. Gwiazda podkreśla, że decyzja nie była spontaniczna - razem z mężem rozważali ją od kilku lat i teraz są gotowi na nowy etap. Przeprowadzka ma być prawdziwą logistyczną operacją. Do Emiratów ma popłynąć cały ich dobytek, w tym nawet samochód. Termin wyjazdu będzie jednak zależał od samopoczucia noworodka, dlatego gwiazda zakłada, że może to nastąpić między wiosną a latem.

Lil Masti przekonuje, że Dubaj to dla niej i jej rodziny idealne miejsce do życia i rozwoju. Influencerka podkreśla, że w Emiratach i ona, i jej rodzina czują się bezpiecznie i widzą tam przyszłość dla swoich dzieci. Czy wojna na Bliskim Wschodzie wpłynie na jej decyzję? Przekonamy się niebawem.

