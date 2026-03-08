Śmiertelny wypadek na DK22. Osobówka roztrzaskała się na drzewie. Kierowca nie żyje

Śmiertelny wypadek na trasie Gorzów Wielkopolski - Strzelce Krajeńskie

Tragedia rozegrała się na odcinku trasy krajowej numer 22, pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi.

- Na wysokości Brzozy 27-latek kierujący Fordem Fiesta z nieznanej przyczyny zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął, podróżował sam – poinformował st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.

Utrudnienia na DK22 i policyjny objazd przez wieś Brzoza

Rozbity pojazd całkowicie uniemożliwił przejazd trasą numer 22, wymuszając na funkcjonariuszach skierowanie ruchu przez sąsiednią miejscowość Brzoza. Prowadzący auta muszą przygotować się na kilkugodzinne zatory oraz konieczność wybierania zupełnie innych dróg.

Śledczy w asyście prokuratora prowadzą na miejscu rygorystyczne oględziny, próbując zrekonstruować dokładny przebieg wypadku. Pierwsze hipotezy zakładają nagłe, niewyjaśnione opuszczenie pasa ruchu, zakończone czołowym uderzeniem w pień.

Funkcjonariusze przypominają o bezpieczeństwie po tragedii na DK22

Mundurowi stanowczo proszą zmotoryzowanych o rozsądek i pełne skupienie za kółkiem. Gwałtowne zmiany pogody, zbyt szybka jazda oraz ignorowanie otoczenia niezmiennie prowadzą do najpoważniejszych w skutkach incydentów komunikacyjnych.

