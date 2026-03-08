Iza Miko wyznała, że jest niepłodna. Diagnozę usłyszała 8 lat temu i natychmiast zaczęła działać. "200 zastrzyków"

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-03-08 20:52

Iza Miko ma 45 lat i nie jest mamą - nie z wyboru. W "Tańcu z Gwiazdami" przyznała, że za nią koszmarna diagnoza i trudne leczenie. Dzięki niemu udało jej się zamrozić jajeczka, ale aktorka wie, że w jej przypadku ciąża to cud. Gwieździe jest tym bardziej przykro, że jej taneczny partner właśnie został ojcem małego Jasia i wychowuje też dwie córeczki swojej narzeczonej.

Super Express Google News

W drugim odcinku na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" pojawiły się nie tylko emocje i efektowne choreografie, ale też bardzo osobiste wyznania. Jedno z nich należało do Izabelli Miko. Aktorka zdobyła się na szczerość i opowiedziała o trudnym temacie, z którym zmaga się od lat - problemach z płodnością. Gwiazda przyznała, że marzy o macierzyństwie, ale lekarze przekazali jej bardzo trudną diagnozę. Podczas badań okazało się, że jej rezerwa jajnikowa jest bardzo niska. Jak wyznała przed laty, jej poziom AMH wynosił zaledwie 0,2, co według lekarzy oznacza poważne problemy z zajściem w ciążę. Aktorka nie kryła, że ta informacja była dla niej ogromnym wstrząsem.

Miko postanowiła jednak walczyć o swoją przyszłość. Zdecydowała się na trudną procedurę zamrażania komórek jajowych. Jak sama wyznała, był to jeden z najcięższych okresów w jej życiu. Przez kilka miesięcy przechodziła intensywne leczenie hormonalne i zrobiła sobie aż 200 zastrzyków w brzuch.

Zobacz także: Najstarsza w historii "Tańca z Gwiazdami" i bez kompleksów! Potocka mówi nam, dlaczego przyszła do show

Iza Miko płakała w "Tańcu z Gwiazdami". Marzy o dziecku

Aktorka podkreśla, że mówi o tym głośno, bo wciąż jest to temat tabu. Jej zdaniem wiele kobiet wstydzi się przyznać do problemów z zajściem w ciążę, choć to często zwykła kwestia zdrowotna. Miko chce, by inne kobiety wiedziały, że nie są z tym same i że warto się badać.

Dowiedziałam się osiem lat temu o swojej niepłodności, ale uwzięłam się i po sześciu miesiącach i dwustu zastrzykach, jakie musiałam sobie zrobić, byłam w stanie zamrozić jajeczka. One sobie czekają i mam nadzieję, że będzie mi dane być matką. Jest mi trudno o tym mówić, bo to jest coś, czego tak bardzo chcę, a to jest tak bardzo daleko. Tego się boję, tego czasu, który ucieka. Dla mnie to będzie ogromny cud, jeśli się to wydarzy - wyznała Iza Miko w nagraniu, które zobaczyli widzowie show.

Szczere wyznanie gwiazdy poruszyło widzów programu. Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" 45-letnia Iza pokazuje nie tylko umiejętności, ale także siłę i wrażliwość jednocześnie, a jej historia przypomina, że za uśmiechem celebrytów często kryją się bardzo osobiste dramaty.

Taneczny partner Miko niedawno został ojcem

Tancerz Albert Kosiński został ojcem na początku lutego. Jego partnerka, a konkretnie narzeczona – aktorka Olga Frycz – urodziła syna 6 lutego 2026 roku. Chłopiec otrzymał imię Jan, a szczęśliwi rodzice ogłosili radosną nowinę w mediach społecznościowych, pisząc, że "ich serca są pełne".

Dla Kosińskiego to pierwsze dziecko, a Frycz została mamą po raz trzeci. Mimo narodzin synka tancerz intensywnie przygotowuje się do występów w "Tańcu z Gwiazdami".

Zobacz także: Rafał Maserak wyjawił, kto wygra "TzG"? Takie cuda przed drugim odcinkiem!

Zobacz więcej zdjęć. Olga Frycz dopiero co urodziła, a już buduje dom! 

Iza Miko odcina się od baletu. "Zawodowa tancerka" wkurzona na komentarze internautów
Olga Frycz
Galeria zdjęć 50
QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha
Pytanie 1 z 25
Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZA MIKO
DANCING WITH THE STARS
TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI