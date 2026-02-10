Olga Frycz urodziła! Aktorka po raz trzeci została mamą. Znamy pierwsze szczegóły

2026-02-10 11:30

Radosne wieści z domu Olgi Frycz. Aktorka po raz trzeci została mamą. Dziecko przyszło na świat, a szczęśliwi rodzice nie kryją wzruszenia. To pierwsza wspólna pociecha Olgi Frycz i jej narzeczonego, Alberta Kosińskiego.

Olga Frycz powitała na świecie swoje trzecie dziecko. Informacja o porodzie pojawiła się 10.02.2026 roku, wywołując lawinę gratulacji od fanów i znajomych z branży. Na ten moment wiadomo, że jest to syn, który otrzymał imię Jan, o czym aktorka informowała uz kilka tygodni temu. 

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy podzielić się z Wami tą radosną informacją. Nasza rodzina się powiększy. Będzie synek. Urodzi się w lutym. A na imię mu damy Jan.

- pisała pod koniec ubiegłego roku. Wybór imienia wydaje się być nieprzypadkowy. W końcu takie samo nosi słynny dziadek znajdującego się jeszcze w brzuchu mamy malucha. Mowa oczywiście o Janie Fryczu.

Olga Frycz jest już doświadczoną mamą. Aktorka wychowuje dwie córki – Helenę i Zofię – z poprzednich związków. Nowo narodzone dziecko to jej trzecia pociecha, a jednocześnie pierwsze wspólne dziecko z Albertem Kosińskim. Dla tancerza znanego m.in. z programu „Taniec z Gwiazdami” to pierwsze biologiczne dziecko, choć – jak wielokrotnie podkreślał – od dawna spełniał się w roli ojczyma i był bardzo zaangażowany w życie córek swojej partnerki.

Ja już żyję w rodzinie, gdzie są dzieci i jak zobaczyłem jak może rodzina wyglądać z dziećmi, to jeszcze bardziej utwierdziłem się w przekonaniu, że też chcę mieć własne dziecko

- mówił w mediach tancerz. Olga Frycz i Albert Kosiński zaręczyli się na początku 2025 roku. Choć dzieli ich 9 lat różnicy wieku, od początku podkreślali, że to dla nich bez znaczenia. Ciąża aktorki była dla pary kolejnym ważnym krokiem i – jak mówili – spełnieniem marzeń o powiększeniu rodziny. Narodziny dziecka otwierają dla nich zupełnie nowy rozdział – prywatny, rodzinny i pełen emocji.

Pod informacją o porodzie natychmiast pojawiły się setki gratulacji. Fani i znajomi z show-biznesu nie kryją radości i wzruszenia, przesyłając młodym rodzicom ciepłe słowa i życzenia. Na razie świeżo upieczeni rodzice skupiają się na pierwszych chwilach z nowym członkiem rodziny. Do spraw zawodowych z pewnością przyjdzie czas. Teraz najważniejsze jest jedno – zdrowie, spokój i wspólne bycie razem.

Nasze serca są pełne. Jasiu 6.02.2026 - napisała w sieci Olga Frycz.

