Olga Frycz w 37. tygodniu ciąży ledwo wstaje z łóżka. Codzienność jest jak wymagający trening! Wszystko pokazała w sieci

Olga Frycz w sierpniu zeszłego roku ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka, oczywiście z ukochanym Albertem Kosińskim. To wyjątkowo szczęśliwy czas dla 39-latki, która już niebawem znów zostanie mamą. Informację o ciąży podała na Instagramie, pokazując urocze ciążowe zdjęcia z brzuszkiem i ukochanym u boku.

Dla Frycz to już trzecie dziecko, ale pierwsze z obecnym partnerem, tancerzem znanym z "Tańca z Gwiazdami". Albert, młodszy od aktorki o dziewięć lat, jeszcze do tej pory nie był ojcem, więc ta rola będzie dla niego absolutnym debiutem. Para zdradziła, że oczekiwany maluch to syn, któremu chcą dać imię Jan - na cześć dziadka, słynnego aktora Jana Frycza.

Olga przez całą ciążę udziela się w sieci, zawsze zarażając optymizmem. Teraz, na finiszu, śmieje się ze swoich codziennych "treningów". Na Instagramie pokazała, że ogromnym fizycznym wysiłkiem jest dla niej poranne wstanie z łóżka. Kobiety w ciąży wiedzą, o czym mowa!

Zobacz także: Olga Frycz ogłosiła: znów jest w ciąży! To jej trzecie dziecko i pierwsze z nowym partnerem

Olga Frycz to mama dwóch córek. Teraz skupia się na trzeciej ciąży

Olga jest już doświadczoną mamą. Jej starsze córki Helena i Zofia pochodzą z dwóch poprzednich związków aktorki. Dziewczynki świetnie dogadują się z Albertem, który od początku zaangażował się w ich życie i chętnie spędza z nimi czas. Patchworkowa rodzina jest pełna ciepła i zrozumienia, co nie zawsze się udaje. Byli partnerzy Frycz uczestniczą w wychowaniu córek, ale Kosiński też jest ważnym elementem w tej układance.

Miłość pomiędzy Frycz a Kosińskim rozkwitła dość szybko. Partnerzy poznali się w 2024 r. przy okazji lekcji tańca, a już na początku 2025 r. doszło do zaręczyn. Choć zakochani myślą o ślubie, teraz skupiają się na życiu rodzinnym. Ceremonię odłożyli na później. Ciąża jest najważniejsza!

Zobacz także: Olga Frycz wystawiła krągły brzuszek do słońca. Rośnie jak na drożdżach! Tak spędza czas na wakacjach z rodziną

Trzecia ciąża daje się Frycz we znaki. Wszystko pokazała w sieci

Jeszcze niedawno, bo w grudniu zeszłego roku, Olga i jej rodzina spędzali czas na wakacjach. Aktorka z chęcią wystawiała do słońca rosnący brzuszek, coraz częściej myśląc o zbliżającym się porodzie. Teraz, jak wyjawiła w sieci, jest w 37. tygodniu ciąży, więc synka może powitać na świecie właściwie w każdej chwili. Ciąża jest bardzo zaawansowana, brzuszek duży, a to oznacza niewygody typu trudności ze swobodnym poruszaniem się, spaniem, a nawet oddychaniem.

Ostatnio Frycz postanowiła pokazać swój dystans, do stanu, który przechodzi po raz trzeci. Na jej instagramowym profilu pojawił się filmik pokazujący codzienny ciężki "trening" przyszłej mamy. A jest nim... niby zwyczajne wstawanie z łóżka. Niestety, w końcowych tygodniach ciąży nawet to naprawdę bywa wyzwaniem! Nagranie możecie zobaczyć niżej.

Zobacz także: Jan Frycz nie do poznania! Aktor pojawił się łysy na salonach

Zobacz więcej zdjęć. Faustyna Martyniuk niczym modelka! Najpierw Daniel pokazał nową fryzurę, teraz jego małżonka pochwaliła się profesjonalnym makijażem

Olga Kalicka pracuje w ciąży na planie nowej "Rodzinki.pl". "Produkcja totalnie o mnie tutaj zadbała" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.