Olga Frycz w 37. tygodniu ciąży ledwo wstaje z łóżka. Codzienność jest jak wymagający trening! Wszystko pokazała w sieci

Olga Frycz w sierpniu zeszłego roku ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka, oczywiście z ukochanym Albertem Kosińskim. To wyjątkowo szczęśliwy czas dla 39-latki, która już niebawem znów zostanie mamą. Informację o ciąży podała na Instagramie, pokazując urocze ciążowe zdjęcia z brzuszkiem i ukochanym u boku.
Dla Frycz to już trzecie dziecko, ale pierwsze z obecnym partnerem, tancerzem znanym z "Tańca z Gwiazdami". Albert, młodszy od aktorki o dziewięć lat, jeszcze do tej pory nie był ojcem, więc ta rola będzie dla niego absolutnym debiutem. Para zdradziła, że oczekiwany maluch to syn, któremu chcą dać imię Jan - na cześć dziadka, słynnego aktora Jana Frycza.
Olga przez całą ciążę udziela się w sieci, zawsze zarażając optymizmem. Teraz, na finiszu, śmieje się ze swoich codziennych "treningów". Na Instagramie pokazała, że ogromnym fizycznym wysiłkiem jest dla niej poranne wstanie z łóżka. Kobiety w ciąży wiedzą, o czym mowa!
Olga Frycz to mama dwóch córek. Teraz skupia się na trzeciej ciąży
Olga jest już doświadczoną mamą. Jej starsze córki Helena i Zofia pochodzą z dwóch poprzednich związków aktorki. Dziewczynki świetnie dogadują się z Albertem, który od początku zaangażował się w ich życie i chętnie spędza z nimi czas. Patchworkowa rodzina jest pełna ciepła i zrozumienia, co nie zawsze się udaje. Byli partnerzy Frycz uczestniczą w wychowaniu córek, ale Kosiński też jest ważnym elementem w tej układance.
Miłość pomiędzy Frycz a Kosińskim rozkwitła dość szybko. Partnerzy poznali się w 2024 r. przy okazji lekcji tańca, a już na początku 2025 r. doszło do zaręczyn. Choć zakochani myślą o ślubie, teraz skupiają się na życiu rodzinnym. Ceremonię odłożyli na później. Ciąża jest najważniejsza!
Trzecia ciąża daje się Frycz we znaki. Wszystko pokazała w sieci
Jeszcze niedawno, bo w grudniu zeszłego roku, Olga i jej rodzina spędzali czas na wakacjach. Aktorka z chęcią wystawiała do słońca rosnący brzuszek, coraz częściej myśląc o zbliżającym się porodzie. Teraz, jak wyjawiła w sieci, jest w 37. tygodniu ciąży, więc synka może powitać na świecie właściwie w każdej chwili. Ciąża jest bardzo zaawansowana, brzuszek duży, a to oznacza niewygody typu trudności ze swobodnym poruszaniem się, spaniem, a nawet oddychaniem.
Ostatnio Frycz postanowiła pokazać swój dystans, do stanu, który przechodzi po raz trzeci. Na jej instagramowym profilu pojawił się filmik pokazujący codzienny ciężki "trening" przyszłej mamy. A jest nim... niby zwyczajne wstawanie z łóżka. Niestety, w końcowych tygodniach ciąży nawet to naprawdę bywa wyzwaniem! Nagranie możecie zobaczyć niżej.
