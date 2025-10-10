Jan Frycz nie do poznania! Aktor pojawił się łysy na salonach

Wystawa "Niech nas widzą!" to wydarzenie, które od dawna budziło zainteresowanie warszawskiej śmietanki towarzyskiej. Czwartkowy wieczór, 9 października 2025 roku, zgromadził w murach Zamku Królewskiego wielu gości, którzy przyszli podziwiać prace Adama Leja.

Zobacz też: Elegancka Szapołowska, smukła Szelągowska i ciężarna Frycz. Tłum gwiazd na wielkiej gali

Jan Frycz zaskoczył metamorfozą na ekskluzywnym wydarzeniu

Sporo emocji wzbudziło również pojawienie się Jana Frycza, który zaprezentował się w zupełnie nowym wizerunku, aktor pojawił się na ściance całkowicie łysy, czym natychmiast przykuł uwagę fotoreporterów. Trudno przejść obok tej metamorfozy obojętnie! Jeszcze niedawno, bo 15 września 2025 roku aktor pojawił się na pokazie mody marki Bytom, gdzie prezentował burzę włosów na głowie. Czyżby to była peruka? Tylko on zna całą prawdę! Jakby tego było mało, na czwartkowej imprezie towarzyszyła mu żona Małgorzata Frycz, rzadko pojawiająca się publicznie. Kobieta postawiła na elegancki garnitur w jasnym kolorze. Para prezentowała się razem wyjątkowo szykownie i z klasą.

Zobacz też: Krzan pokazała majtki, a Krupińska wyglądała jak syrenka. Tłum gwiazd na Top of the Top Sopot Festival 2025

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć również Jolanty Kwaśniewskiej, która jak zwykle zachwyciła stylem. Była pierwsza dama postawiła na długi, szary sweter ze zdobieniami oraz klasyczne perły od domu mody Chanel. Jej stylizacja doskonale wpisała się w klimat eleganckiego wieczoru.

Tego wieczoru na imprezie pojawiła się też Bogna Sworowska, która błyszczała dosłownie i w przenośni. Wybrała cekinowy zestaw, który przyciągał spojrzenia z każdej strony. Jej stylizacja była pełna elegancji. W blasku reflektorów prezentowała się jak prawdziwa gwiazda, udowadniając, że ma niepowtarzalne wyczucie stylu i wciąż potrafi oczarować publiczność swoim wyglądem.

Zobacz też: Kulisy gorętsze niż brazylijska samba! Tak wyglądał półfinał „Tańca z Gwiazdami” od środka. Te zdjęcia nie kłamią

Zobacz naszą galerię: Jan Frycz nie do poznania! Aktor pojawił się łysy na salonach

Sonda Interesujesz się sztuką? Tak Nie