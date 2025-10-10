Elegancka Szapołowska, smukła Szelągowska i ciężarna Frycz. Tłum gwiazd na wielkiej gali

Czwartkowy wieczór, 9 października 2025 roku, upłynął pod znakiem blasku fleszy, modowych inspiracji i urodowych trendów. W Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 25-lecia serwisu poświęconemu urodzie i pielęgnacji. Na wydarzeniu pojawiła się plejada gwiazd - aktorki, prezenterzy, influencerki i artyści, którzy wspólnie świętowali okrągłe urodziny kultowej platformy.

Elegancka Szapołowska, smukła Szelągowska i ciężarna Frycz. Która wyglądała najlepiej?

Wśród zaproszonych gości znalazły się m.in. Grażyna Szapołowska, Dorota Szelągowska, Lenka Klimentová oraz Antek Smykiewicz. Wieczór poprowadził Aleksander Sikora, który w ostatnim czasie zyskał jeszcze większą popularność dzięki swoim występom w "Tańcu z Gwiazdami". Oprawę muzyczną zapewniła Natalia Nykiel, której występ rozgrzał publiczność i dodał gali artystycznego charakteru.

Największą uwagę fotoreporterów przyciągnęła jednak Olga Frycz, która jakiś czas temu poinformowała, że spodziewa się dziecka. Aktorka pojawiła się w eleganckiej czarno-białej stylizacji, subtelnie podkreślającej ciążowy brzuszek. Uśmiechnięta pozowała na ściance, a jej naturalny wdzięk i pozytywna energia od razu przyciągnęły spojrzenia wszystkich zgromadzonych na imprezie. Jak wiadomo, Olga i jej ukochany Albert Kosiński oczekują narodzin pociechy, która ma przyjść na świat na początku 2026 roku.

Nie tylko Frycz zachwyciła swoim wyglądem. Dorota Szelągowska postawiła na stylowy zestaw z koronkową spódnicą, luźną koszulką z nadrukiem i klasyczną czarną marynarką, udowadniając, że potrafi łączyć elegancję z luzem. Lenka Klimentová, znana z programu "Taniec z Gwiazdami", wybrała efektowną dopasowaną suknię z dekoracyjnym wykończeniem przy dekolcie, kreacja podkreśliła jej nienaganną figurę i taneczną grację.

Na czerwonym dywanie pojawiła się także Grażyna Szapołowska, która jak zwykle epatowała klasą i elegancją. Aktorka zaprezentowała się w czarnej, prostej sukni, udowadniając, że minimalizm to klucz do ponadczasowego stylu.

