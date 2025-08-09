Michał Szpak znowu szokuje! Tak wygląda "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Po udanych przystankach w Zakopanem, Elblągu, Chorzowie, Giżycku i Poddębicach, tym razem muzyczne show zawitało do stolicy Lubelszczyzny. W samym sercu miasta, pod malowniczymi murami zamku, odbyło się widowisko pełne wakacyjnych hitów i legendarnej polskiej muzyki. Na scenie pojawili się m.in. Feel, Brathanki, Urszula, Dawid Kwiatkowski, De Mono, Patrycja Markowska, Michał Szpak, Organek, Anna Rusowicz, Joanna Jakubas oraz Mikołaj Przybylski.

Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Pojawił się tłum gwiazd. Michał Szpak znowu zszokował!

Publiczność od pierwszych minut rozgrzały największe przeboje, które zna i nuci cała Polska. Każdy z artystów zaprezentował swoje najbardziej rozpoznawalne utwory, a także przygotował muzyczne niespodzianki. Nie zabrakło też wspólnych wykonań, które wywoływały ogromny entuzjazm wśród fanów.

W roli prowadzących wydarzenie wystąpili Anna Lewandowska, Jovan Jakimowicz i Grzegorz Dobek z Telewizji Polskiej oraz Roman Czejarek z Polskiego Radia. To jednak nie był tylko koncert – całe miasto żyło "Latem z Radiem" od samego rana.

Już o 7:30 widzowie TVP mogli zobaczyć specjalne wejście na żywo, w którym Anna Lewandowska i Łukasz Kadziewicz oprowadzali po Lublinie, pokazując jego artystyczne zakątki, regionalne smaki oraz barwną gwarę. O 9:00 radiowa Jedynka nadała audycję prosto z centrum miasta.

Na Placu Litewskim czekały atrakcje dla całych rodzin – warsztaty taneczne, prezentacje robotycznych nowinek, spotkania z wolontariuszami i zwierzętami do adopcji. Lokalni kucharze serwowali tradycyjnego cebularza oraz potrawy kuchni lubelskiej i żydowskiej, a na Błoniach pod Zamkiem odbył się piknik naukowy "Ale Kosmos!", który przyciągnął miłośników wiedzy w każdym wieku.

Podczas tego niezwykłego wieczoru publiczność usłyszała najbardziej znane letnie hity w wykonaniu zarówno legend polskiej muzyki, jak i reprezentantów młodszej sceny. Na uczestników czekają też specjalne, wspólne występy artystów. To doskonały moment, by razem świętować lato przy najlepszych rodzimych brzmieniach. Na scenie Placu Zamkowego pojawią się m.in.: Dawid Kwiatkowski, Patrycja Markowska, De Mono, Feel, Michał Szpak, Urszula, Organek, Ania Rusowicz, Brathanki, Joanna Jakubas oraz Mikołaj Przybylski.

Jak się można domyślić najbardziej zszokował Michał Szpak. Na scenie pojawił się w czarnym prześwitującym topie oraz skórzanych dzwonach! Zaprezentował utwór "Sweet Child O' Mine" i jak zwykle zrobił show. W innym wejściu postawił na białe spodnie - tym razem bez koszulki. Ciekawe czym jeszcze zaskoczy nas w przyszłości!

