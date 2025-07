„Lato z Radiem i Telewizją Polską” w Poddębicach – kto wystąpi i kiedy oglądać transmisję?

Trasa koncertowa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" 2025 – dziewięć miast w rytmie muzyki

Tegoroczna trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską 2025” obejmuje dziewięć miejscowości. Koncerty odbywają się w każdą sobotę od 5 lipca do 30 sierpnia, a na liście miast znalazły się już m.in. Zakopane, Elbląg, Chorzów i Giżycko. Po Poddębicach wydarzenie przeniesie się m.in. do Lublina. Wszystkie koncerty są transmitowane o godz. 20:00 w TVP2, co daje szansę na udział również tym, którzy nie mogą przyjechać na miejsce.

Zobacz: Małgorzata Ostrowska skradła serca publiczności na imprezie "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Kto wystąpi w Poddębicach?

Organizatorzy potwierdzili, że na scenie w Poddębicach pojawi się plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Publiczność usłyszy największe przeboje takich artystów jak:

Dawid Kwiatkowski

Enej

Afromental

Bovska

Marika

Varius Manx & Kasia Stankiewicz

Perfect & Łukasz Drapała

Ania Iwanek

Piotr Salata

To starannie dobrany line-up, który gwarantuje różnorodność gatunkową – od popu i rocka, przez alternatywę, aż po ponadczasowe klasyki polskiej muzyki estradowej. Publiczność może spodziewać się energetycznych koncertów, wspólnego śpiewania największych hitów oraz wyjątkowej atmosfery.

Zobacz: Michał Szpak zgubił mikrofon na scenie! Tancerka dostała po głowie, było o włos od wpadki

Dlaczego warto być w Poddębicach?

Udział w koncercie jest bezpłatny – to otwarta, plenerowa impreza dla całych rodzin. Organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje, w tym pikniki edukacyjne „Ale kosmos!”, spotkania z dziennikarzami Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz plenerowe potańcówki z udziałem publiczności. Wydarzenie poprowadzą doskonale znani widzom i słuchaczom: Roman Czejarek, Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski z Polskiego Radia, a także gospodarze programu „Pytanie na śniadanie” TVP.

Zobacz też: Lato z Radiem na Stadionie Śląskim: Wystąpiła plejada gwiazd! Michał Wiśniewski rozgrzał publikę

Wygodna lokalizacja i komfort uczestników

Koncert odbędzie się na terenach obok Term Poddębice przy ul. Mickiewicza – miejscu, które oferuje dogodny dojazd i pełną infrastrukturę dla uczestników wydarzenia. Jeśli jednak nie możesz pojawić się w Poddębicach osobiście, koncert obejrzysz na żywo w TVP2 od godziny 20:00.

Zobacz: Kim jest Ula Kaczyńska? Prowadząca koncerty „Lata z Radiem i Telewizją Polską” podbiła serca słuchaczy i widzów