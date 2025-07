Trasa koncertowa organizowana przez Polskie Radio i Telewizję Polską to wydarzenie, które co tydzień gromadzi tłumy – zarówno na miejscu, jak i przed telewizorami. Po udanym otwarciu w Zakopanem, tym razem przyszedł czas na Elbląg. W malowniczym otoczeniu, przy letniej aurze i w doskonałych nastrojach, publiczność mogła usłyszeć największe przeboje oraz premierowe wykonania utworów znanych artystów. W Elblągu wystąpili m.in. Urszula, zespół Wilki, Roksana Węgiel oraz Małgorzata Ostrowska.

Gwiazdy polskiej sceny muzycznej dały popis

Występ Małgorzaty Ostrowskiej był bez wątpienia jednym z najmocniejszych punktów wieczoru. Wokalistka zaprezentowała kultową "Meluzynę", a następnie dołączyła do niej Anna Wyszkoni, by wspólnie wykonać utwór "Mam dość". Duet zachwycił zarówno tych starszych, jak i młodszych fanów. Komentarze w sieci nie pozostawiły złudzeń – publiczność była oczarowana - "Wymiatacie panie, wielki szacunek", "Boskie" – to tylko dwa z dziesiątek pozytywnych reakcji internautów. Wiele osób podkreślało, że energia i głosy obu artystek były absolutnie zjawiskowe. Tego wieczoru scena należała do nich.

Podczas koncertu nie mogło zabraknąć także młodego pokolenia. Roksana Węgiel zaprezentowała swoją nową piosenkę "Błękit", która spotkała się z ciepłym przyjęciem. Widzowie zwrócili uwagę nie tylko na wokalne umiejętności artystki, ale też na jej stylizację – tym razem dużo bardziej stonowaną niż zazwyczaj - "Piękna dziewczyna i piękna piosenka" – pisano w komentarzach.

