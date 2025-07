"Lato z Radiem i Telewizją Polską": Tłum gwiazd na scenie

Razem z falą letnich upałów powróciły koncerty "Lata z Radiem"! Przez całe wakacje w różnych miejscach Polski będzie można posłuchać na żywo największych polskich gwiazd! Koncert inauguracyjny odbył się w sobotę 5 lipca w Zakopanem. Teraz czas na drugi przystanek - Elbląg. Trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polska" po raz drugi zagrała na Wyspie Spichrzów.

Sobotni koncert rozpoczął się o godzinie 20:00, a na scenie można było podziwiać m.in. Anię Wyszkoni, Grzegorza Hyży, Małgorzatę Ostrowską, Mesajah, Modelki, Natalię Szroeder, Roksanę Węgiel, Urszulę, Wilki i Tadeusza Seiberta.

Roxie do Elbląga przybyła prosto z malowniczego Como, gdzie odpoczywała razem ze swoim mężem. 20-latka chętnie dzieliła się w sieci relacją z wyjazdu. W piątkowe popołudnie wrzuciła serię zdjęć z romantycznego rejsu łodzią po jeziorze. Uwagę zwracała kreacja młodziutkiej piosenkarki. Na czarne bikini narzuciła zwiewną szatę, która więcej odkrywała niż zakrywała.

Roksana Węgiel i Modelki: Bitwa na odkryte nogi

Gwiazda "The Voice Kids" od pewnego czasu stawia na coraz bardziej odważne stylizacje. Również na scenie. Podczas sobotniego występu zaprezentowała się skromniej niż zwykle. Błękitną koszulę Roksana zapięła niemal pod szyję. Żeby nie było za grzecznie do stylizacji dobrała krótkie spodenki, które odsłoniły jej długie do nieba nogi. Jej starsza koleżanka po fachu, Anna Wyszkoni (44 l.) również zdecydowała się podkreślić swoje nogi.

Spojrzenia publiczności skradły jednak Modelki. Młodziutkie wokalistki zaprezentowały się w letnim wydaniu i odsłoniły wiele. Na scenie zaprezentowały się w dżinsowych szortach i górze od bikini. Ich występ rozgrzał widownię! Modelki wykonały m.in. przebój "Miss Dior", który w trzy miesiące zyskał aż 11 mln wyświetleń!

