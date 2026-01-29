Posągowa Magdalena Boczarska oblekła się w czerń. 47-latka zdeklasowała nawet byłą Miss Świata!

Magdalena Boczarska była jedną z wielu gwiazd, które w środowy wieczór stawiły się na czerwonym dywanie podczas uroczystej premiery produkcji "Zapiski śmiertelnika". Szybko stało się jasne, że 47-letnia gwiazda skradła show. Wystarczyło, że na wydarzenie przybyła ubrana w czarną, prostą, minimalistyczną sukienkę, która odkrywała jedynie jej ręce. Nie musiała odsłaniać niczego więcej, aby aktorka zrobiła piorunujące wrażenie.

Miała na sobie klasyczną czerń, jej kreacja była prosta, bez ozdób, ale i tak wszystkie głowy odwracały się właśnie za Boczarską!

Czerwony dywan pełen znanych twarzy

Są takie gwiazdy, które nawet w najprostszej stylizacji wyglądają "na bogato". Kiedy Boczarska pokazała się na premierze, zdeklasowała nawet byłą Miss Świata Anetę Kręglicką. 60-letnia modelka zaprezentowała się w jasnym, beżowym zestawie, do którego dobrała wyrazistą biżuterię i niewielką torebkę. Pokazała klasę. Podobnie jak Danuta Stenka.

64-letnia aktorka postawiła na różową spódnicę i marynarkę w identycznym kolorze, które uzupełniła wzorzystymi rajstopami i golfem o podobnej fakturze. Kropką nad i była torebka - nie dość, że czerwona, to jeszcze w wężowy wzór. Choć elementy stylizacji mogą wydawać się przypadkowe, na pewno ich dobór został dobrze przemyślany.

Na czerwonym dywanie można było zobaczyć także Agatę Turkot w skórzanej spódnicy w pięknym, brązowym odcieniu, Joannę Majstrak w czerwieni czy Alicję Wieniawę-Narkiewicz w młodzieżowej, dość codziennej stylizacji.

Boczarska nie potrzebuje wiele, ale wyglądać jak milion dolarów

Boczarska na tle koleżanek z branży wypadła dużo bardziej elegancko. Jej czarna kreacja, choć pozbawiona ozdób, falban czy cekinów, miała szykowny krój z niewielkim trenem i marszczenia. Na dodatek ściśle opinała zgrabną figurę aktorki, więc ta nie musiała wiele odsłaniać, aby robić zmysłowe wrażenie.

Boczarska uzupełniła stylizację skromną fryzurą i złocistymi kolczykami. Tylko i aż tyle!

Magdalena Boczarska: Zdarzyło mi się być na dnie rozpaczy | Mellina #44