Magdalena Boczarska trzeci raz założyła tę samą sukienkę. Wystarczyła mała zmiana, by wyglądała jak milion dolarów

Magdalena Boczarska od lat uważana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd rodzimego show-biznesu. Piękna aktorka ceni minimalizm i ponadczasowe kroje. I chociaż śledzi trendy, wybiera to, co pasuje do jej osobowości i stylu. Tak też było podczas poniedziałkowego wydarzenia. Prosta sukienka z kołnierzykiem, w połączeniu ze srebrną biżuterią, to strzał w dziesiątkę! W tym samym stroju Boczarska wystąpiła już co najmniej dwa razy - we wrześniu podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz miesiąc później na gali #Wszechmocne. Pięknie i eko - popieramy to!

Do kogo trafiły Orły, czyli "polskie Oscary"?

Do kogo trafiły Orły? Sześć statuetek zdobyli twórcy filmu „Kos”, cztery - film „Filip”. Grający w nim główną rolę - Eryk Kulm jr (33 l.) został wybrany najlepszym aktorem. Magdalena Cielecka (52 l.) za kreację w filmie „Lęk” - najlepszą aktorką. „Zielona granica” okazała się najlepszym filmem, a reżyserująca go Agnieszka Holland (75 l.) odebrała nagrodę za Osiągnięcia Życia.

Magdalena Boczarska: Zdarzyło mi się być na dnie rozpaczy | Mellina #44