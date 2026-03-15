Złote Maliny rozdane. Zaskakujący triumfator pobił nawet głośną Śnieżkę

Emocje związane z oscarową nocą dopiero nadejdą, jednak poznaliśmy już triumfatorów tegorocznych Złotych Malin. Te prestiżowe inaczej wyróżnienia trafiły do twórców najsłabszych projektów kinowych minionego roku. Zdecydowaną faworytką wielu zestawień była nowa wersja baśni o "Śnieżce", lecz produkcja Disneya ostatecznie zgarnęła tylko trzy wyróżnienia. Prawdziwym rekordzistą okazała się nowa odsłona "Wojny światów" z raperem Ice Cube'em na pokładzie, która zdeklasowała konkurencję i zebrała aż pięć statuetek.

"Wojna światów" deklasuje konkurencję na Złotych Malinach

Widzowie z pewnością świetnie kojarzą widowisko z Tomem Cruise'em sprzed dwóch dekad. Tamta ekranizacja prozy H.G. Wellsa z 2005 roku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, co przełożyło się na trzy nominacje do Nagród Akademii Filmowej w kategoriach technicznych. Twórcy postanowili odświeżyć ten format, angażując do obsady takie głośne nazwiska jak Ice Cube, Eva Longoria czy Michael O'Neill. Rezultat okazał się jednak opłakany, ponieważ odświeżone widowisko zebrało zaledwie cztery procent pozytywnych ocen od krytyków na popularnym portalu Rotten Tomatoes. Polski serwis Filmweb również nie pozostawił na produkcji suchej nitki, gdzie tytuł uzyskał miażdżącą średnią 1.8 na 10 punktów, ulegając nawet filmowi "Miłość w czasach online" stworzonemu przez Friza i Wersow.

PRZECZYTAJ TEŻ: Oscary jak święty Mikołaj dla celebrytów! W paczkach wakacje i luksusowe zabiegi

Za ten nieudany projekt odpowiada Rich Lee, twórca znany do tej pory z realizacji teledysków dla muzycznych gwiazd pokroju Lany Del Rey oraz Billie Eilish. Amerykański reżyser ma ogromne powody do wstydu, gdyż z sześciu szans na antynagrodę jego dzieło zamieniło na statuetki aż pięć nominacji. Wśród nich znalazło się to najbardziej upokarzające wyróżnienie dla absolutnie najsłabszego obrazu filmowego minionych dwunastu miesięcy.

Fabuła filmu "Wojna światów". Gdzie go obejrzeć?

Głównym bohaterem tej opowieści jest pracownik amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Will Radford, w którego wciela się muzyk Ice Cube. Mężczyzna pewnego dnia obserwuje dziwne zjawisko spadających z nieba meteorytów. Dość szybko wychodzi na jaw, że te anomalie nie są zwykłym kosmicznym incydentem, lecz początkiem zmasowanej inwazji obcej cywilizacji. Niechlubnego zwycięzcę antynagród można obejrzeć na platformie streamingowej Prime Video, choć seans ten dedykowany jest wyłącznie widzom o wyjątkowo dużej tolerancji na kinowe porażki.

SPRAWDŹ SIĘ W QUIZIE: Oscar czy Malina? Jaką nagrodę dostał ten film? Nawet kinomanom będzie trudno o komplet!

Pełna lista zwycięzców Złotych Malin 2025. Ice Cube i Rebel Wilson z antynagrodami

W tegorocznym rozdaniu prym wiodła wspomniana wcześniej "Wojna światów", deklasując rywali w pięciu dziedzinach, w tym za fatalny film oraz najgorszy występ pierwszoplanowy dla aktora. Tuż za nią uplasowała się disneyowska "Śnieżka" z identyczną liczbą nominacji, kończąc ostatecznie rywalizację z trzema owocowymi statuetkami na koncie. Produkcję o słynnej księżniczce ukarano między innymi za wyjątkowo nieudane wykreowanie komputerowych krasnoludków na drugim planie. Zestawienie wszystkich uhonorowanych prezentuje się w następujący sposób:

Najgorzej oceniona produkcja filmowa:

"The Electric State"

"Hurry Up Tomorrow"

"Star Trek: Sekcja 31"

"Śnieżka"

"Wojna światów" – zdobywca statuetki

Najsłabsza rola pierwszoplanowa (aktor):

Dave Bautista - "Na zaginionych ziemiach"

Scott Eastwood - "Alarum"

Ice Cube - "Wojna światów" – zdobywca statuetki

Jared Leto - "Tron: Ares"

The Weeknd - "Hurry Up Tomorrow"

Najsłabsza rola pierwszoplanowa (aktorka):

Ariana DeBose - "Miłość boli"

Natalie Portman - "Fontanna młodości"

Milla Jovovich - "Na zaginionych ziemiach"

Rebel Wilson - "Ślub w ogniu" – zdobywczyni statuetki

Michelle Yeoh - "Star Trek: Sekcja 31"

Najgorszy występ na drugim planie (aktor):

Siedmiu komputerowo wygenerowanych krasnali - "Śnieżka" – zdobywcy statuetki

Nicolas Cage - "Rewolwerowcy"

Stephen Dorff - "Ślub w ogniu"

Greg Kinnear - "Off the Grid"

Sylvester Stallone - "Alarum"

Najgorszy występ na drugim planie (aktorka):

Anna Chlumsky - "Ślub w ogniu"

Ema Horvath - "Strangers 2"

Scarlet Rose Stallone - "Rewolwerowcy" – zdobywczyni statuetki

Kacey Rohl - "Star Trek: Sekcja 31"

Isis Valverde - "Alarum"

Najgorzej wykonana reżyseria:

Olatunde Osunsanmi - "Star Trek: Sekcja 31"

Rich Lee - "Wojna światów" – zdobywca statuetki

Joe oraz Anthony Russo - "The Electric State"

Trey Edward Shults - "Hurry Up Tomorrow"

Marc Webb - "Śnieżka"

Najsłabiej napisany scenariusz:

Stephen McFeely - "The Electric State"

Trey Edward Shults - "Hurry Up Tomorrow"

Craig Sweeny - "Star Trek: Sekcja 31"

Erin Cressida Wilson - "Śnieżai"

Kenny Golde, Mark Hyman - "Wojna światów" – zdobywcy statuetki

Najbardziej nietrafione zestawienie ekranowe:

Komplet siedmiu sztucznych krasnoludków w filmie "Śnieżka" – zdobywcy statuetki

James Corden i Rihanna - "Smerfy"

Robert De Niro partnerujący samemu sobie - "The Alto Knights"

Ice Cube wraz ze swoją wirtualną kamerą - "Wojna światów"

Muzyk The Weeknd i jego ogromne ego - "Hurry Up Tomorrow"

Najgorsza powtórka, kontynuacja lub marna kopia:

"Pięć koszmarnych nocy 2"

"Smerfy"

"Śnieżka"

"Koszmar minionego lata"

"Wojna światów" – zdobywca statuetki

Specjalne wyróżnienie za rehabilitację artystyczną powędrowało do Kate Hudson za jej rolę w produkcji "Song Sung Blue".

Największe skandale na Oscarach | To Się kręci #31