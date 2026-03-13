Oscary jak święty Mikołaj dla celebrytów! W paczkach wakacje i luksusowe zabiegi

Już 15 marca 2026 roku oczy całego świata zwrócą się w stronę Hollywood, gdzie odbędzie się kolejna gala wręczenia najważniejszych nagród filmowych. Choć dla aktorów, reżyserów i twórców najcenniejsza jest oczywiście sama statuetka Oscara, organizatorzy i sponsorzy zadbali o to, by nominowani poczuli się wyjątkowo jeszcze przed ogłoszeniem wyników!

"Gift bagi" warte fortunę! Obłowią się na Oscarach

Jak co roku przygotowano dla nich słynne "gift bagi", czyli ekskluzywne zestawy prezentów. Tegoroczna edycja przeszła jednak wszelkie oczekiwania. Według medialnych doniesień wartość jednej paczki wynosi aż 350 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 1,3 miliona złotych!

Co znajdzie się w luksusowych "gift bagach"?

Lista upominków robi ogromne wrażenie. Wśród nagród znalazły się zaproszenia do najbardziej luksusowych miejsc na świecie. Nominowani będą mogli spędzić kilka dni w ekskluzywnej willi w Kostaryce, gdzie czeka na nich pełen pakiet usług premium - prywatny kucharz, kierowca oraz osobisty konsjerż. Do tego dochodzą zapierające dech w piersiach widoki na Ocean Spokojny, górskie pasma i wulkany.

To jednak dopiero początek atrakcji. Gwiazdy otrzymają również pobyt w luksusowej rezydencji w Laponii, a także dziesięciodniowy wypoczynek w prestiżowym kurorcie na Sri Lance! No kto by tego nie chciał.

Organizatorzy zadbali też o urodę i kondycję celebrytów. W pakietach znalazły się profesjonalne zabiegi odmładzające, konsultacje kosmetologiczne oraz zestawy luksusowych kosmetyków, w tym popularne produkty pielęgnacyjne z Korei. Największe emocje wzbudzają jednak vouchery na bardziej radykalne procedury - wśród nich liposukcja modelująca sylwetkę czy kompleksowa metamorfoza uśmiechu połączona z wybielaniem zębów.

Kosmetyki i drogie wakacje w prezencie? To zdecydowanie za mało!

To jednak nie wszystko. Gwiazdy mogą liczyć również na pomoc specjalistów z różnych dziedzin. W prezentowym pakiecie znajdują się konsultacje prawne, porady dotyczące aranżacji wnętrz, a także profesjonalne sesje zdjęciowe.

W zestawie nie zabrakło także luksusowych smakołyków. Nominowani otrzymają między innymi czekoladowe precle ozdobione jadalnym złotem oraz ekskluzywne zestawy herbat oraz produkty zawierające konopie.

Dla fanów gadżetów przygotowano natomiast eleganckie walizki znanych marek, modelującą bieliznę czy nowoczesne głowice prysznicowe wyposażone w zaawansowaną technologię. Na koniec limitowana edycja pióra z kolekcji "Movie Star".

