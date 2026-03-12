Oscary 2026 zbliżają się wielkimi krokami

Wielkimi krokami zbliża się koniec sezonu nagród filmowych. Poznaliśmy już laureatów m.in. nagród BAFTA, Złotych Globów, Critics Choice Awards czy SAG Awards. Teraz przyszła kolej na te najbardziej rozpoznawalne, czyli Oscary.

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyzna swoje wyróżnienia już po raz 98. Ceremonia rozdania Oscarów 2026 tradycyjnie odbędzie się w kultowym Dolby Theatre, zlokalizowanym w samym centrum Los Angeles.

Uroczysta gala zaplanowana jest na noc z 15 na 16 marca 2026 roku, a poprowadzi ją komik Conan O'Brien. Tu sprawdzicie, gdzie będzie można zobaczyć polską transmisję Oscarów.

Nominacje do Oscarów poznaliśmy 22 stycznia. O statuetki w 23 kategoriach powalczy w sumie 50 tytułów oraz związani z nimi twórcy. Niestety, nie wszystkie nominowane filmy można było legalnie zobaczyć w Polsce. Część głośniejszych tytułów trafiło do polskiej dystrybucji, w tym "Bugonia", "Wartość sentymentalna", "Wielki Marty", "Hamnet", "F1: Film" czy "Głos Hind Rajab".

Oscary 2026: Gdzie zobaczyć nominowane filmy online?

Nie wychodząc z domu można zobaczyć film, który pobił rekord nominacji! "Grzesznicy" Ryana Cooglera zgarnęli aż 16 nominacji, od dwie więcej o dotychczasowych rekordzistów. Ma szansę na zdobycie Oscara we wszystkich najważniejszych kategoriach, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz czy w kategoriach aktorskich. Głośną produkcję można zobaczyć w ramach abonamentu na HBO Max.

Na tej samej platformie dostępny jest kolejny oscarowy faworyt, czyli "Jedna bitwa po drugiej" z trzynastoma nominacjami. Następny w kolejności pod względem nominacji jest adaptacja kultowej powieści Mary Shelley, czyli "Frankenstein". Za reżyserię odpowiada mistrz kinowego klimatu - Guillermo del Toro. Produkcja powstała dla Netflixa i tam właśnie można ją nadrobić.

Szansę na dziewięć statuetek mają również filmy "Wartość sentymentalna" oraz "Wielki Marty". O jedną nominację mniej otrzymał "Hamnet". Wszystkie trzy produkcje można zobaczyć obecnie w kinach.

Po cztery nominacje zdobyły produkcje "F1: Film", "Bugonia" oraz "Sny o pociągach". Dramat sportowy "F1" z Bradem Pittem w roli głównej dostępny jest na platformach Prime Video oraz Apple TV+. Z kolei najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa ("Bugonia") można kupić lub wypożyczyć na Prime Video, Apple TV+, Player, Canal VOD oraz w Rakuten TV. "Sny o pociągach" są na Netflix.

W sieci zobaczyć można również część filmów nominowanych w kategorii najlepszy film animowany. Na Netflix dostępne są "K-popowe łowczynie demonów", na Disney+ zobaczymy "Elio" oraz "Zwierzogród 2" (do kupienia na Apple+, Prime Video, Rakuten TV).

