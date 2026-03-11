Oscary 2026: Gdzie oglądać prestiżową galę w Polsce? Data i szczegóły transmisji

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-03-11 15:31

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej wkrótce ponownie wyróżni najwybitniejszych twórców minionego roku. Miliony fanów kinematografii z całego świata zasiądą przed ekranami, aby śledzić losy prestiżowych statuetek. Sprawdzamy, gdzie dokładnie w Polsce będzie można śledzić Oscary 2026 na żywo.

Gwiazdy Hollywood na Oscarach 2026

Zbliża się kolejna edycja wręczenia najważniejszych nagród filmowych świata. Ceremonia rozdania Oscarów 2026 standardowo zagości w kultowym Dolby Theatre, zlokalizowanym w samym centrum Los Angeles. Już teraz wiemy, że w roli prowadzącego zobaczymy cenionego komika i gwiazdora telewizji, Conana O'Briena. Twórcy wydarzenia obiecują niesamowite widowisko, które jak zawsze dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń wizualnych i artystycznych. Na widowni zasiądą absolutnie największe sławy ze świata filmu, w tym m.in. Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Timothée Chalamet, Kate Hudson, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Teyana Taylor oraz Amy Madigan. Czerwony dywan znów spłynie blaskiem ekstrawaganckich kreacji, a dziennikarze przeprowadzą dziesiątki wywiadów z nominowanymi. Wielu ekspertów i bukmacherów już teraz typuje swojego głównego faworyta do zwycięstwa w najważniejszych kategoriach.

Kiedy odbędą się Oscary 2026? Dokładna data i godzina

Harmonogram tegorocznej ceremonii jest już oficjalnie potwierdzony. Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca, z niedzieli na poniedziałek. Polscy widzowie będą mogli śledzić całe wydarzenie z rodzimym tłumaczeniem lektorskim, co znacznie ułatwi odbiór. Zgodnie z zaplanowaną ramówką, relacja z czerwonego dywanu i samej gali wystartuje w naszym kraju dokładnie o godzinie 23:30. Pozostaje jedynie pytanie o stację, która udostępni sygnał polskim fanom kina.

Oscary 2026 w telewizji i internecie. Gdzie oglądać na żywo?

Prawa do pokazywania ceremonii na terenie naszego kraju nabyła stacja CANAL+ Premium. Podczas przerw reklamowych nadawca zaplanował dedykowane studio oscarowe, w którym zaproszeni eksperci będą na gorąco analizować decyzje Akademii. Mamy też świetną wiadomość dla osób preferujących odbiór w sieci, ponieważ nie trzeba posiadać tradycyjnego telewizora. Całą galę będzie można bez problemu uruchomić w internecie, korzystając z oficjalnej platformy streamingowej CANAL+.

2025_03_03_Express Biedrzyckiej_OSCARY
Super Express Google News
Oscary - statuetka
Galeria zdjęć 20
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSCARY