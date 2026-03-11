Oscary 2026: Gdzie oglądać prestiżową galę w Polsce? Data i szczegóły transmisji

Gwiazdy Hollywood na Oscarach 2026

Zbliża się kolejna edycja wręczenia najważniejszych nagród filmowych świata. Ceremonia rozdania Oscarów 2026 standardowo zagości w kultowym Dolby Theatre, zlokalizowanym w samym centrum Los Angeles. Już teraz wiemy, że w roli prowadzącego zobaczymy cenionego komika i gwiazdora telewizji, Conana O'Briena. Twórcy wydarzenia obiecują niesamowite widowisko, które jak zawsze dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń wizualnych i artystycznych. Na widowni zasiądą absolutnie największe sławy ze świata filmu, w tym m.in. Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Timothée Chalamet, Kate Hudson, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Teyana Taylor oraz Amy Madigan. Czerwony dywan znów spłynie blaskiem ekstrawaganckich kreacji, a dziennikarze przeprowadzą dziesiątki wywiadów z nominowanymi. Wielu ekspertów i bukmacherów już teraz typuje swojego głównego faworyta do zwycięstwa w najważniejszych kategoriach.

Kiedy odbędą się Oscary 2026? Dokładna data i godzina

Harmonogram tegorocznej ceremonii jest już oficjalnie potwierdzony. Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca, z niedzieli na poniedziałek. Polscy widzowie będą mogli śledzić całe wydarzenie z rodzimym tłumaczeniem lektorskim, co znacznie ułatwi odbiór. Zgodnie z zaplanowaną ramówką, relacja z czerwonego dywanu i samej gali wystartuje w naszym kraju dokładnie o godzinie 23:30. Pozostaje jedynie pytanie o stację, która udostępni sygnał polskim fanom kina.

Oscary 2026 w telewizji i internecie. Gdzie oglądać na żywo?

Prawa do pokazywania ceremonii na terenie naszego kraju nabyła stacja CANAL+ Premium. Podczas przerw reklamowych nadawca zaplanował dedykowane studio oscarowe, w którym zaproszeni eksperci będą na gorąco analizować decyzje Akademii. Mamy też świetną wiadomość dla osób preferujących odbiór w sieci, ponieważ nie trzeba posiadać tradycyjnego telewizora. Całą galę będzie można bez problemu uruchomić w internecie, korzystając z oficjalnej platformy streamingowej CANAL+.

