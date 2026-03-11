Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" udała się do szamana! Tak chce odczarować niskie noty?!

Młodzi influencerzy w "Tańcu z Gwiazdami". Jak sobie radzą?

W ubiegłym roku minęło dwadzieścia lat od premiery polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Lata mijają, program przeszedł sporo zmian, ale nadal pozostaje jednym z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce. Do 2011 roku emitowany był na antenie TVN. Trzy lata później pod szyldem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" zadebiutował w Polsacie.

Decyzją Edwarda Miszczaka w 2023 roku show zostało chwilowo zawieszone. Wraz z powrotem "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" na ekrany w programie pojawiły się gwiazdy sieci. Do tej pory na parkiecie radziły sobie bardzo dobrze. Julia Żugaj (25 l.) razem z Wojciechem Kuciną (28 l.) zajęła drugie miejsce w 15. edycji show. W dwóch następnych to właśnie influencerzy sięgnęli po zwycięstwo.

Wiosną 2025 roku program wygrała Maria Jeleniewska (23 l.) razem z Jackiem Jeschke (34 l.). To nie spodobało się m.in. Agnieszce Kaczorowskiej (33 l.) i jej fanom, którzy złośliwie komentowali, że "wygrał internet". Z kolei w siedemnastej edycji Kryształowa Kula trafiła w ręce Mikołaja "Bagi" Bagińskiego (24 l.), który u boku Magdaleny Tarnowskiej (27 l.) odnalazł w sobie taneczny talent.

Zobacz również: Zwyciężczyni "Tańca z Gwiazdami" zrzuciła ciuszki na stoku! Minibikini zamiast ciepłej kurtki!

"Taniec z Gwiazdami": Iwona Pavlović nie miała litości dla Natsu

W obecnej edycji środowisko influencerów reprezentują Natalia "Natsu" Karczmarczyk (29 l.) i Kacper "Jasper" Porębski (23 l.). Szczególnie dużo mówi się o Natsu, która w sieci cieszy się ogromną popularnością. Gwiazda sieci, którą na Instagramie obserwuje ponad 2 miliony osób, a na TikToku o milion więcej, zdecydowanie nie razi sobie z presją odcinków na żywo.

Influencerka jest widocznie zdenerwowana, co dobija się na jej występach. Po drugim odcinku była, obok Małgorzaty Potockiej (72 l.), najniżej oceniają gwiazdą osiemnastej edycji. Za ostatnie tango otrzymała z Kuciną zaledwie 19 punktów. Występ Natsu spotkał się z ostrą krytyką ze strony Iwony Pavlović, która oceniła jej tango na "2" i skrytykowała brak elementów tanga w tańcu.

Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie - doradzała Natsu "czarna mamba".

Zobacz również: Blask cekinów, złote frędzle i pióra w "Tańcu z Gwiazdami". Na te stroje Polsat wydał ponad 100 tysięcy?!

"Taniec z Gwiazdami": Natsu dobita niskimi notami. Szuka ratunku

Niskie oceny i krytyczne słowa Pavlović spotkały się z oburzeniem ze strony fanów Natsu, którzy od razu wzięli ją w obronę. Z kolei sama zainteresowana opublikowała na Instagramie post, w którym zapowiedziała, że nie odpuszcza i wygra walkę "sama ze sobą i swoją głową". Stwierdziła również, że nie chce robić z siebie ofiary, ale pokazać na co ją stać!

Natalia i Wojciech wzięli się do ostrych treningów przed trzeci odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Influencerka podobno bardzo wzięła do siebie opinie jurorów. Według informatora portalu Pudelek, nie była przygotowana na takie zderzenie z rzeczywistością.

Natsu, podobnie jak inne influencerki występujące w programie, jest przyzwyczajona do tego, że w sieci pokazuje swój idealny świat - taki, jaki chce, by widzieli go inni. Tymczasem w "Tańcu z Gwiazdami" przyszło twarde zetknięcie z rzeczywistością: nie ma wpływu na oceny jury i nie może przykryć słabszych umiejętności tanecznych - twierdzi osoba związana z produkcją.

Jak podaje Pudelek, razem Natsu z tanecznym partnerem zmienili miejsce treningów i przestali pojawiać się w jednej z dwóch sali, w których uczestnicy tanecznego show przygotowują się do występów. Do tego 29-latka miała udać się po pomoc do "wyższej instancji" czyli... szamana.

Nie chce ćwiczyć z innymi uczestnikami - w ten sposób chce uniknąć oceniających spojrzeń i rozpraszaczy. Nie wiadomo, gdzie trenuje z Wojtkiem. Między słowami zasugerowała, że musi podbudować się psychicznie i zadbać o swoją duszę. W tym celu miała nawet udać się do… specjalisty od duszy, jakiegoś szamana - cytuje słowa informatora Pudelek.

Zobacz również: Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie zgadzają się z jurorami? Tak głosowali w drugim odcinku

27

Sonda Kto wygra 18. edycję Tańca z Gwiazdami? Sebastian Fabijański i Julia Suryś Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz Kacper „Jasper” Porębski i Daria Syta Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba Natalia „Natsu” Karczmarczyk i Wojciech Kucina Kamil Nożynski i Izabela Skierska Izabella Miko i Albert Kosiński Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska Gamou Fall i Hanna Żudziewicz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.