Natsu, była zawodniczka freak-fightów, wystąpiła w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami", prezentując się w odważnej kreacji.

Występ Natsu spotkał się z ostrą krytyką ze strony Iwony Pavlović, która oceniła jej tango na "2" i skrytykowała brak elementów tanga w tańcu.

Ocena Pavlović wywołała oburzenie wśród internautów, którzy uważali, że była ona zbyt surowa i niesprawiedliwa.

Mimo niskiej oceny jurorów, Natsu nie odpadła z programu dzięki głosom widzów, a z "Tańcem z Gwiazdami" pożegnała się para Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski.

Natsu w programie "Taniec z Gwiazdami". Bolesne zderzenie z rzeczywistością

Natsu przed startem wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" wydawała się być jedną z faworytek do zgarnięcia Kryształowej Kuli. Piękna influercerka, która ma za sobą przeszłość w walkach typu freak-fight, jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji wzbudzała wielkie emocje dzięki swoim gorącym zdjęciom, które można oglądać w sieci. Do tego Natalia Karczmarczyk (tak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Natsu) została sparowana z Wojciechem Kuciną. Tancerz nie dość, że zna się na swojej robocie jak mało kto, to jeszcze świetnie się dogaduje z influercerką. Dobrze to ilustrowały zdjęcia z imprezy, która odbyła się przed startem "Tańca z Gwiazdami" czy fotografie pokazujące program od kulis, które wrzuciła na Instagrama sama Natsu. Rzeczywistość jednak okazała się dla Natalii dość bolesna. W drugim odcinku tanecznego show byłą gwiazda freak-fightów wyglądała olśniewająco, prezentując swoje prawie całe odkryte ciało. Niestety po programie "Taniec z Gwiazdami" wybuchła afera. Iwona Pavlović nie miała dla Natsu litości. I to w Dzień Kobiet!

Natsu w domowym stroju i jej partner przyłapani. On taszczy, ona się śmieje. Zdjęcia z ukrycia!

Afera po ocenie dla Natsu. Słowa Iwony Pavlović rozsierdziły internautów

Natalia Karczmarczyk w drugim odcinku tanecznego show Polsatu dostała najniższą notę spośród wszystkich uczestników! Łącznie zebrała zaledwie 19 punktów (na 40 możliwych). Afera wybuchła z powodu oceny, którą Natsu dała Iwona Pavlović. "Czarna Mamba" wystawiła influercerce "dwójkę". Do tego doszedł nieprzyjemny komentarz.

A to feler westchnął seler. Natalio, ja nie jestem pewna, czy ty tańczyłaś tango. Ani nie miałaś ustawionej sylwestki, ani z Wojciechem. Wypadałaś z muzyki, ale pozostałe elementy nie miały nic wspólnego z tangiem. Ja twoją wrażliwość widzę. Ty na razie nie możesz przełamać lęku, że miliony cię oglądają. Ty musisz opanować siebie. Ty przecież tańczysz w tym programie dla siebie.

- powiedziała Iwona Pavlović. Słowa i ocena jurorki rozsierdziły internautów.

Alarm przed startem "Tańca z Gwiazdami"! Gorące zdjęcia Natsu rozpalają tak, że aż wywołują duszności

Nie zasłużyłaś na 2!!; Dzień kobiet, a więc jak kobieta - kobiecie, to że coś nie wyszło, wcale nie oznacza, że jesteś słaba. Wstań i idź dalej, jeszcze pokażesz na co Cię stać!; Nie no, to nie było najlepsze, ale 2?; Iwona ma chyba jakieś osobiste "żaluzje" do Natalii… szkoda że nie potrafiła za nic ją pochwalić , ona się przecież dopiero uczy tańczyć … do innych jest jakaś milsza

- pielili się użytkownicy Instagrama. Na szczęście dla fanów Natsu jest też dobra wiadomość - mimo że według jurorów wypadła na parkiecie najgorzej, to widzowie zdecydowali, że była freakfighterka z programu "Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie odpadnie. Z show ostatecznie pożegnała się para Małgorzata Potocka - Mieszko Masłowski.

Galeria: Natsu odsłoniła prawie całe ciało w "Tańcu z Gwiazdami"

42