Polacy kochali ją za rozmowy z dziećmi. Po tragicznej śmierci spoczywa obok Kory

Wstrząsająca śmierć Katarzyny Stoparczyk

Rok 2025 upłynął pod znakiem śmierci wielu znanych gwiazd. W Polsce szczególnie głośno było m.in. o odejściu popularnej dziennikarki Katarzyny Stoparczyk, która zginęła tragicznie w wieku zaledwie 55 lat. Niedawno minęło pól roku od tego dramatu.

5 września 2025 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu samochód, którym podróżowała Stoparczyk z festiwalu w Stalowej Woli na Kongres Kobiet w Katowicach uległ groźnemu wypadkowi. Wskutek zderzenia dwóch aut śmierć ponieśli pasażerowie dwóch samochodów - w tym właśnie znana dziennikarka. Kilka miesięcy później w szpitalu zmarł również 61-letni kierowca drugiego pojazdu. Bezpośrednią przyczyną śmierci Katarzyny Stoparczyk był wewnętrzny uraz wielonarządowy.

W sprawie wciąż trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Obecnie prokuratura oczekuje na wyniki szczegółowych ekspertyz. Być może dzięki nim poznamy prawdę o przebiegu wrześniowej tragedii na drodze.

Przeczytaj również: Grób Pawła Królikowskiego. Tak wygląda miejsce spoczynku słynnego "Kusego" chwilę przed rocznicą śmierci

Grób Katarzyny Stoparczyk w Warszawie

Śmierć Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła Polakami. Dziennikarka była bowiem powszechnie znana i lubiana m.in. za sprawą swoich rozmów przeprowadzanych z dziećmi. Stoparczyk słynęła ze świetnego podejścia do dzieci i umiejętności prowadzenia interesujących rozmów z najmłodszymi.

Swój talent prezentowała w telewizji i Internecie, ale także w radiu, a konkretnie w Programie Trzecim Polskiego Radia, z którym była związana przez długie lata.

Stoparczyk wydała też kilka książek - m.in. o Franciszku Pieczce i Stanisławie Tymie.

W 2018 roku otrzymała Tytuł Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi.

Nie może zatem dziwić, że po śmierci Katarzyny Stoparczyk jej grób na warszawskich Powązkach Wojskowych jest wciąż chętnie odwiedzany przez licznych miłośników jej działalności medialnej. Na mogile znajdują się liczne artefakty nawiązujące do jej kariery, m.in. dziecięce zabawki, czy mikrofon radiowej Trójki.

Interesująca jest też sama lokalizacja grobu dziennikarki - znajduje się on na odległych tyłach Powązek, w spokojniejszej jego części, a tuż obok natrafimy na grób innej popularnej gwiazdy, zmarłej w 2018 roku legendy polskiej muzyki - Kory.

Zobacz zdjęcia grobu Katarzyny Stoparczyk w Warszawie wykonane w pół roku po jej tragicznej śmierci:

11