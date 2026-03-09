Warszawa triumfuje w prestiżowym zestawieniu. Pokonała Wiedeń czy Wenecję

Warszawa z sukcesem w rankingu turystycznym "The Times"

Dziennikarze z redakcji "The Times" opublikowali listę szesnastu najciekawszych europejskich celów city break na 2026 rok. Polska stolica zajęła w tym zestawieniu zaszczytne pierwsze miejsce. Zagraniczni redaktorzy zwrócili uwagę na atrakcyjność nadwiślańskich bulwarów oraz unikalny klimat warszawskiego Starego Miasta. Doceniono również bogatą ofertę kulinarną, łączącą lokalną tradycję z luksusowymi restauracjami. Istotnym argumentem była także prężna baza kulturalna, w tym nowy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Życia w PRL.

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski bardzo szybko odniósł się do tego osiągnięcia za pośrednictwem mediów społecznościowych. Warszawski samorządowiec opublikował specjalne nagranie, w którym wyraził ogromną radość z tak wysokiej pozycji polskiej stolicy na tle innych europejskich miast.

- Wśród 16 miast, do których warto pojechać na weekend według redaktorów Timesa, jest Warszawa. I to na pierwszym miejscu. W związku z tym nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Można się cieszyć naszym miastem w weekend i nie tylko - podkreślił Trzaskowski.

Stołeczny ratusz liczy na dalszy rozwój turystyki

Przedstawiciele warszawskiego samorządu zaznaczają, że wysokie miejsce w rankingu oznacza bardzo wymierne korzyści dla całej aglomeracji. Urzędnicy spodziewają się wzrostu liczby gości z zagranicy, co docelowo wpłynie na wyższe dochody lokalnej branży turystycznej. Tego rodzaju publikacje budują pozytywny wizerunek całego kraju na arenie międzynarodowej. Sukces stanowi według stołecznych urzędników dowód na to, że dotychczasowe nakłady na rozwój infrastruktury przynoszą doskonałe rezultaty.

"Wyróżnienie »The Times« podkreśla coś, co turyści z Zachodu doceniają szczególnie - świetny stosunek jakości do ceny. Warszawa oferuje europejski poziom atrakcji, gastronomii i infrastruktury, pozostając jednocześnie przystępna cenowo. [...] jest nowoczesna, bezpieczna, pełna atrakcji. To właśnie sprawia, że weekendowy wyjazd do polskiej stolicy staje się jednym z najciekawszych pomysłów na krótki wyjazd w Europie" - zaznaczył ratusz.

Zwycięstwo Warszawy jest imponujące, ponieważ w prestiżowym zestawieniu znalazły się inne popularne miasta z całego kontynentu. Dziennikarze wyróżnili na kolejnych pozycjach chociażby francuski Lyon, maltańską Vallettę oraz duńską Kopenhagę. W turystycznym rankingu pojawiło się także włoskie Lecce, hiszpańska Girona i turecki Stambuł. Brytyjczycy docenili również urok chorwackiego miasta Rovinj, gruzińskie Tbilisi, portugalską Lizbonę, szwajcarską Genewę, grecką Kalamatę, austriacki Wiedeń, włoską Wenecję, belgijską Antwerpię oraz irlandzkie Galway.

