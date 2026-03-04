Nowy fotoradar już działa. Kolejne urządzenie pojawiło się na Mazowszu

Lokalizacja fotoradaru w Goślicach na DK60

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, system dyscyplinowania kierowców powiększył się o nową lokalizację. W poniedziałek, 2 marca, punktualnie o godzinie 12:00 włączono fotoradar w miejscowości Goślice na terenie powiatu płockiego. Urządzenie zostało ustawione przy drodze krajowej nr 60. Zmotoryzowani podróżujący tą trasą muszą pamiętać, że w objętym nadzorem miejscu dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Uruchomienie punktu w Goślicach wpisuje się w szerszą strategię CANARD, realizowaną od początku bieżącego roku. Na przełomie grudnia i stycznia systemy odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) zaczęły funkcjonować na 7,4-kilometrowym fragmencie trasy S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska) oraz na ponad 10-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska.

1 stycznia lista aktywnych urządzeń powiększyła się o obwodnicę Garwolina na S17 (6,2 km) oraz dwa fragmenty trasy S8: odcinek węzeł Opacz - węzeł Puchały (2,3 km) i obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej (2,6 km). Ofensywa drogowa trwała również pod koniec stycznia. Od 26 dnia tego miesiąca nadzór objął autostradę A2 na trasie węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów (17,4 km), obwodnicę Nadarzyna na S8 (3,2 km) oraz fragment S7 od węzła Radom Północ do węzła Wolanów (15,9 km).

Zmiany w Warszawie - tunel Wisłostrady i mosty

Wielkie zmiany szykują się również w samej stolicy. Zarząd Dróg Miejskich planuje instalację odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady, na co przetarg ogłoszono na początku stycznia. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca otrzyma 300 dni na realizację zadania. Nowy system zastąpi stacjonarny fotoradar stojący dotychczas w rejonie ulicy Karowej, który zostanie relokowany na ulicę Wóycickiego, w okolice Żubrowej.

„Podobnie stanie się z fotoradarami z Mostu Poniatowskiego. To kolejna droga, dla której złożyliśmy wniosek o instalację odcinkowego pomiaru prędkości, a w przygotowaniu mamy już następne” - dodał ZDM.

Przetarg dotyczący montażu systemu OPP na moście Poniatowskiego ma zostać rozpisany w najbliższych miesiącach. Zdemontowane fotoradary nie trafią do magazynu, lecz zastąpią najstarsze modele w innych punktach miasta. Trafią też m.in. w rejon mostu na Trasie Łazienkowskiej.

Startuje sezon Veturilo w Warszawie - już po raz 15 - zobacz zdjęcia:

4

Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze