Nowy fotoradar już działa. Kolejne urządzenie pojawiło się na Mazowszu

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-04 14:32

Przedstawiciele Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowali o uruchomieniu kolejnego fotoradaru w województwie mazowieckim. Nowe urządzenie monitoruje kierowców w powiecie płockim. To jednak nie koniec inwestycji - sieć odcinkowych pomiarów prędkości w regionie stale się powiększa, a stołeczni drogowcy szykują rewolucję w tunelu Wisłostrady.

fotoradary

i

Autor: TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Lokalizacja fotoradaru w Goślicach na DK60

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, system dyscyplinowania kierowców powiększył się o nową lokalizację. W poniedziałek, 2 marca, punktualnie o godzinie 12:00 włączono fotoradar w miejscowości Goślice na terenie powiatu płockiego. Urządzenie zostało ustawione przy drodze krajowej nr 60. Zmotoryzowani podróżujący tą trasą muszą pamiętać, że w objętym nadzorem miejscu dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na Mazowszu

Uruchomienie punktu w Goślicach wpisuje się w szerszą strategię CANARD, realizowaną od początku bieżącego roku. Na przełomie grudnia i stycznia systemy odcinkowego pomiaru prędkości (OPP) zaczęły funkcjonować na 7,4-kilometrowym fragmencie trasy S7 (węzeł Tarczyn Południe - węzeł Mszczonowska) oraz na ponad 10-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów i Lubelska.

1 stycznia lista aktywnych urządzeń powiększyła się o obwodnicę Garwolina na S17 (6,2 km) oraz dwa fragmenty trasy S8: odcinek węzeł Opacz - węzeł Puchały (2,3 km) i obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej (2,6 km). Ofensywa drogowa trwała również pod koniec stycznia. Od 26 dnia tego miesiąca nadzór objął autostradę A2 na trasie węzeł Mińsk Mazowiecki - węzeł Janów (17,4 km), obwodnicę Nadarzyna na S8 (3,2 km) oraz fragment S7 od węzła Radom Północ do węzła Wolanów (15,9 km).

Zmiany w Warszawie - tunel Wisłostrady i mosty

Wielkie zmiany szykują się również w samej stolicy. Zarząd Dróg Miejskich planuje instalację odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu Wisłostrady, na co przetarg ogłoszono na początku stycznia. Wyłoniony w postępowaniu wykonawca otrzyma 300 dni na realizację zadania. Nowy system zastąpi stacjonarny fotoradar stojący dotychczas w rejonie ulicy Karowej, który zostanie relokowany na ulicę Wóycickiego, w okolice Żubrowej. 

„Podobnie stanie się z fotoradarami z Mostu Poniatowskiego. To kolejna droga, dla której złożyliśmy wniosek o instalację odcinkowego pomiaru prędkości, a w przygotowaniu mamy już następne” - dodał ZDM.

Przetarg dotyczący montażu systemu OPP na moście Poniatowskiego ma zostać rozpisany w najbliższych miesiącach. Zdemontowane fotoradary nie trafią do magazynu, lecz zastąpią najstarsze modele w innych punktach miasta. Trafią też m.in. w rejon mostu na Trasie Łazienkowskiej.

Startuje sezon Veturilo w Warszawie - już po raz 15 - zobacz zdjęcia:

Startuje sezon Veturilo w Warszawie – już po raz 15
Galeria zdjęć 4
Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze
SuperTemat
Czy fotoradary zwiększają bezpieczeństwo na drogach?
SuperTemat
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAZOWIECKIE
FOTORADARY